Félelme pedig koránt sem alaptalan. Az egyik helyi boltos azt mesélte a Kemma.hu-nak, hogy több, mint száz kilogramm hűtött árut kellett nyáron kidobnia, mert leállt a hűtőjük.

– Nem volt nyitva a bolt, otthon mi is tapasztaltuk az áramkimaradásokat, de nem gondoltuk, hogy baj lesz belőle. A villanyszerelő ugyanis úgy csinálta meg a hűtőket, hogy öt perces késleltetéssel kapcsoljanak be. Vagyis ha jön egy áramkimaradás, akkor csak öt perc múlva kapcsol vissza, így ha ez idő alatt újra elmegy az áram nem kapcsolgat folyton ki és be. Azonban pont akkor kapcsolt volna vissza az időzítő, mikor újabb kimaradás jött és ez végül tönkrevágta a rendszert, így egyáltalán nem kapcsolt be a hűtő. Mire vissza mentünk a boltba, már 22 fokon volt a hőmérséklete. Dobhattam mindent ki – mesélte a boltos, aki akkor még megúszta egy időzítőcserével, pár napja azonban a másik hűtője mondta fel a szolgálatot, miután rövid időn belül egymás után több alkalommal is elment megint az áram. Mint mondta, kártérítési igényt felesleges az E.ON felé benyújtania. Hogyan bizonyíthatná, hogy az áramkimaradások miatt mentek tönkre a gépei?