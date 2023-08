A jelenség hátterében pedig az automatikus zárlatvédelemi rendszer működése áll. Mint írták: ilyen mikro áramszüneteket például akkor érzékelhet a lakosság, ha a vezetékek biztonsági övezetén belülre nyúló növényzet a hálózathoz ér, de a vezetékre telepedő madarak is okozhatnak ilyen jelenséget. Az E.ON szerint most ezeknek a védelmi működéseknek a számában tapasztaltak növekedést, amiket többek között a vezetékek közelébe nőtt faágak okoztak. Ezek gallyazását elvégezték, illetve több sérült szigetelőt is újra cserélték.

Kocs Község Önkormányzata is jelezte a hibát az E.ON felé, megoldást várva. Megkeresésükben jelezték, hogy a Halom utca, Dózsa György utca, Kossuth Lajos utca, Arany János utca, Komáromi út, József Attila utca, Kölcsey Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Kis utca, Árpád utca területéről jelezték feléjük már a lakók a rendszeres, naponta 2-3 alkalommal fellépő áramkimaradásokat. Kiemelték, hogy a rendszeresen fellépő áramingadozások miatt több lakosnak is keletkezett már kára.

A szolgáltató az önkormányzatnak is válaszolt, amiben kiemelték:

a fogyasztónak kell gondoskodnia készülékeinek biztosításáról

A szolgáltatót nem terheli felelősség, ugyanis nem a szolgáltató mulasztása miatt történnek a kimaradások.

Mint írták, az előírások szerint normál üzemi körülmények között a tápfeszültség rövid idejű kimaradásának éves előfordulása néhányszor tíztől több százig terjed. A rövid idejű kimaradások 70 százalékának időtartama kisebb lehet egy másodpercnél. A szolgáltató elvárható magatartása esetén a korlátozásból vagy szüneteltetésből származó károkért kártalanítási kötelezettség nem terheli. Légvezetéki hálózatok esetében a fogyasztók zavartatását teljesen nem lehet kiküszöbölni, mert a külső körülmények jó műszaki állapotú vezetékek esetében is

kifejtik káros hatásukat.

Kiemelték, hogy a közüzemi szabályzatuk leírja, hogy a zavartatásra különösen érzékeny készülékek esetén a kiegészítő intézkedésekről a fogyasztónak kell gondoskodnia. Tájékoztatásukban az is szerepelt, hogy az Elosztói Üzletszabályzat 4. pontja határozza meg a szolgáltatással kapcsolatos elosztói kötelezettségeket. Eszerint a villamos energiaellátás folyamatos, de nem szünetmentes. A hálózatokon, villamos berendezéseken – időjárási és egyéb környezeti tényezők miatt – előfordulnak olyan események, amelyek nem az elosztói engedélyes magatartása (tevékenysége vagy mulasztása) folytán állnak elő, de üzemzavarokat és feszültségingadozásokat, kimaradásokat okoznak. És ezek alapján az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről jogellenesség nem fordult elő, nem következett be, ezért kártérítési felelősséggel nem tartozik.