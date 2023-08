Mint írták: ilyen mikro áramszüneteket például akkor érzékelhet a lakosság, ha a vezetékek biztonsági övezetén belülre nyúló növényzet a hálózathoz ér, de a vezetékre telepedő madarak is okozhatnak ilyen jelenséget. Az E.ON szerint most ezeknek a védelmi működéseknek a számában tapasztaltak növekedést, amiket többek között a vezetékek közelébe nőtt faágak okoztak. Ezek gallyazását elvégezték, illetve több sérült szigetelőt is újra cserélték. A szolgáltató az önkormányzatnak is válaszolt, amiben kiemelték, hogy a fogyasztónak kell gondoskodnia készülékeinek biztosításáról. A szolgáltatót pedig nem terheli felelősség, ugyanis nem a szolgáltató mulasztása miatt történnek a kimaradások.