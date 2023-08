Százhatvan oldalas, fotókkal gazdagon illusztrált kiadvány jelent meg Oroszlányról a napokban, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió forintot biztosított. A Kölcsey könyvtárában lehet hozzájutni a kötethez, de a tervek szerint jutnak példányok a könyvesboltba is. A bányászváros történetét angolul és németül is lefordították, de a bevezető rész csehül, finnül, franciául, lengyelül és szlovákul is olvasható – így a testvértelepülések kiváló ajándéka lesz a tematikus könyv.

Lazók Zoltán polgármesteri köszöntőjében úgy fogalmaz, e könyv segítségével bemutatják az 1954-ben várossá nyilvánított települést, Oroszlányt, amely az 1930-as évektől, a szénbányászat megindulásával jelentősen fejlődésen ment át. Jelenleg 19 ezer élnek itt egyébként. Miként a városvezető írja, az időközben megszűnt szénbányászatot és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóüzemeket felváltották a dinamikusan fejlődő ipari parki cégek. Ezek a vállalatcsoportok pedig napjainkban már nemcsak a helyi gazdasági életben töltenek be meghatározó szerepet, hanem vármegyénk és az ország gazdaságában is.

Elkapott pillanatok

Fotósunk, Flajsz Péter Gergő is készített képeket a kiadványba. Most azokat a fejezeteket vesszük górcső alá, amelyek valamilyen oknál fogva kedvesebbek a szívének az átlagnál. Többek között ilyen a bányászváros emblematikus építménye, a víztorony. Az országban egyedülálló formájú alkotás a város központjában elhelyezkedő „kiserdő”, azaz a Haraszt-hegy tetején áll és az 1960-as években építették. Fénykora idején az egész város vízellátását biztosította, jelenleg a térség központi víztároló medencéje. Éppen ezért úgy gondolta, érdemes kivárni a legmegfelelőbb pillanatot és akkor kattintani a fényképezőn. Az eredmény önmagáért beszél, megérte a többórás várakozás a hegyen.

Az országban egyedülálló formája van a víztoronynak, amit remekül kiemel a lemenő nap fénye

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Oroszlányban pezseg a kulturális és a sportélet. Számos civil szervezet biztosít lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére óvodáskortól egészen a nyugdíjas évekig. Például a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok is, ahol edz és játssza mérkőzéseit a felnőtt-férfikosárlabda-csapat. Köztudott, hogy a helyi gárda a ’80-as évek végén az egyik legjobb csapatnak számított az országban (második helyek a bajnokságban és a kupában is).

A csapat négy éve újra a magyar bajnokság első osztályának tagja. A sportcsarnok egyébként 2016 óta nemzetközi kosárlabda-mérkőzések megrendezésére is alkalmas, ezernégyszáz férőhellyel. Az adottságait rendre kihasználják, aki egyszer már volt szurkolni a meccsen, sosem feledi a hangulatot.

Az OSE kosármeccsein a magas színvonalú játéknak köszönhetően mindig remek a hangulat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Remeték és bányászok

A város és környéke sok-sok látnivalóval várja az idelátogatókat. A majki kamalduli remeteség, a vértesszentkereszti apátság romkertje, a szlovák tájház, valamint az Oroszlányi Bányászati Múzeum kellemes kikapcsolódást nyújt a turisták számára. Aki kirándulni szeretne, akár gyalogosan, vagy kerékpárral, a túraútvonalak segítségével felkeresheti a Vértes természeti értékeit, erdőségeit, a halakban gazdag bokodi, égeresi és majki horgásztavakat.

A remeteséget a közelmúltban újították fel

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Lassan nyolcvanéves lesz a fúvószenekar

Méltán híres a város a fúvósaira, az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekarra. Az együttes 1945-ben alakult, két év múlva fennállásuk nyolcvanadik évfordulóját ünneplik. A bányásznapi programokban rendre zenés ébresztővel indítják a napot, de a város többi közéleti eseményén is részt vesznek. A nyár esti rendezvényeikről híresek, a zenekarvezető Román Géza

A fúvósokra nagyon büszke lehet a bányászváros, bányásznapra zenés ébresztővel készülnek

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Ikonikus helyszín az egykori erőmű mellett

A „lebegő falu” vagy „úszó horgászfalu” cölöpökön álló színes horgászházcsoport. Festői képet alkot a hozzájuk vezető kanyargós stéghálózattal. A mesterséges tavat az Oroszlányi Hőerőmű Vállalat létesítette 1961-ben, amely évtizedeken át hűtőtóként szolgált.

A lebegő falu sokaknak látványosság, másoknak horgászparadicsom

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Újjászületik a tó

A Malom-tó környezetében rengeteg új elem várható. Három éven belül megvalósul a projekt, amely során az őshonos és nem allergén növények telepítésé a cél, továbbá kialakítanak vízvételi lehetőséget is. Csaknem 700 méter út és sétányfejlesztést tartalmaz. A projekt során a zöldfelület közösségi és sportfunkciója bővül. A tó körbejárható lesz, világítással és sportpályákkal. Egyebek mellett lesz petanque-pálya és pingpong­asztal is.

A kajakosok elég gyakori látványnak számítanak a tavon

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Múzeum őrzi a bányászat emlékét

A bányászati múzeum a majki műemlékegyüttestől alig 500 méterre, az egykori XX-as aknai bányaüzem területén nyitotta meg kapuit. Jellegzetessége, hogy a bányászok nem mindennapi munkakörülményeit eredeti környezetben bányagépek között ismerhetik meg a látogatók. A majki akna eredeti állapotban megtartott létesítményei a szállítóakna az aknagépházzal, vagy a kötélpálya csillefeladó állomással és a csillepályákkal, de az egykori felolvasóban megépített bányászattörténeti kiállításrész a korszak szénbányászatába enged betekintést.

A működő, föld alatt használt bányavonat, a bányamentő autó és az aknatorony kilátója maradandó élmény bármely korosztály számára. Az elmúlt években nagy felújításon esett át a múzeum: új fogadóépület, játszótér és szabadulószoba ígér kiváló családi programot.

Ipar és természet korokon átívelő találkozása a Bányászati Múzeumban

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Faliképek

Oroszlány főutcáján, a Rákóczi út mentén, kilenc tömbház oldalán találhatók azok a faliképek, melyek az 1950-es években alkotó festőművészek munkái. Mindegyik alkotás 1959-ben készült, restaurálásuk 2012 és 2014 között történt. A tizedik sgraffito, Zámbó Kornél 1967-ben készült alkotása a régi sportcsarnok főbejárata mellett található. Mindegyik más témájú: megjelenik a család, a születés, különböző mesterségek, illetve a faültetés témaköre is.