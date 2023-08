Százhatvan oldalas kiadvány jelent meg Oroszlányról a napokban, amelyhez az önkormányzat csaknem 2 millió forintot biztosított. A Kölcsey könyvtárában lehet hozzájutni a kötethez, de a tervek szerint jutnak példányok a könyvesboltba is. A bányászváros történetét angolul és németül is lefordították, de a bevezető rész csehül, finnül, franciául, lengyelül és szlovákul is olvasható – így a testvértelepülések kiváló ajándéka lesz a tematikus könyv. Többek között a nevezetességek, egyebek mellett a különleges víztorony is látható.