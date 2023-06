– Ötezer tőke szőlőm van, sokfajta. Zenit, cserszegi fűszeres, királyleányka, szürkebarát, zweigelt, kékfrankos, cabernet, Irsai Olivér, ezerjó. Az utóbbi a klasszikus, amely ebben a régióban megtalálható. Van egy 1973-as évjáratú borunk is – hangsúlyozta Gyüszi Mihály, aki hozzátette, hogy meghívására huszonhét év után Felvidékről is érkeztek borbarátok. De nemcsak Nagykesziről, Császárról is jöttek a borünnepre Deák Imréhez.

– Ete és Császár borbarátsága, baráti kapcsolatai révén látogattak meg minket és kóstolták meg borainkat. Ugyanígy teszünk mi is, amikor mi, eteiek elmegyünk Császárra. Ennek kapcsán születnek anekdoták, és legfőképpen barátságok. Ez a legfőbb ebben – emelte ki Deák Imre.