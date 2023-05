Irsai Olivér, Ottonel muskotály, olaszrizling, kékfrankos, Solaris, sauvignon blanc – csak néhány szőlőfajta, amely Tatai Ferencéknél is megtalálható. A hármas dűlő páratlan kilátásának köszönhetően pedig egyszerre élvezhették a látogatók a finom nedűt és a panorámát.

– Van az egésznek egy jó kis lelkülete, kint a jó levegőn eltölt mindenki egy kellemes napot – emelte ki ifjabb Tatai Ferenc, aki édesapja nyomdokaiba lépett.

Ete híres a vendégszeretetéről, amelyet ottjártunkkor is megtapasztalhattunk. Mindenkinek volt hozzánk egy kedves szava, története és példátlan vendégszeretete.

– Etén még a kerítés is kolbászból van, ahogy szokták mondani – kezdte mosolyogva Gyüsziné Rohonczi Anita, a település polgármestere – ha idejön valaki, mi mindig szívesen fogadjuk. Most is, ha bárkihez bemennek a pincesoron, ott nem fognak csalódni az etei emberekben. Süteményekkel készülnek és finomságokkal készülnek.

Az esti órákban a központi sátornál retró diszkóra várták az érdeklődőket. Az Etei Borbaráti Kör töretlenül azon dolgozik, hogy minél több emberrel megismertesse a település szőlészetének, borkultúrájának múltját és jelenét. S remélik, egyre több fiatal választja hivatásának ezt a nemes szakmát.