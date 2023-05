Hagyományteremtő szándékkal hirdette meg családi majálisát a Bánhidai Baráti Kör Egyesület. A program egyik legizgalmasabb eleme a főzőverseny volt, ahol tucatnyi csapat mérte össze tudását a Puskin Művelődési Ház szomszédságában lévő betonos sportpályán kialakított standokon.

Főként bánhidai közösségek, intézmények kapcsolódtak be a versengésbe, ahol csülkös bográcsétel elkészítése volt a feladat. Ehhez a fő összetevőt megkapták, az egyedi ízek kialakításához szükséges titkos fűszerezésről mindenki maga gondoskodott. A zsűri, élén Pásku Tiborral, a Benyó Húsbolt vezetőjével, az ízek mellett a tálalást is értékelte. Készültek pörköltek, levesek, különleges fűszerezésű egytálételek és néhányan káposztával, vagy babbal is megbolondították a csülköt. Finom illatok lengték be Bánhida központját.