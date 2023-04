Azahriah, azaz Baukó Attila nem véletlen, hogy jelenleg hazánk egyik legnépszerűbb énekes-dalszerzője. Rajongótábora az évek alatt folyamatosan duzzadt, a tinik megőrülnek a 21 éves előadóért. Imádják dalai mondanivalóját, kívülről fújják az általa írt dalszövegeket. De vajon, mi lehet a titka? Megkértük az Árpád Gimnázium egyik irodalomtanárát, Kántor Pétert, hogy elemezze Azahriah egyik legújabb szerzeményét, az Introvertált dalt.

– Általánosságban azt tudom mondani, hogy a dalszöveg szerintem nagyon jó alap tud lenni a diákok számára. Ha a verselemzést vagy értő olvasást próbáljuk meg tanítani, akkor én például előszeretettel viszek be dalszövegeket, ha idő és lehetőség van rá, mert sokkal közelebb áll hozzájuk ez a szövegvilág, és azt meglátják benne, amit sokszor egy klasszikus versben nem. A szóképeket, a rímet. És rácsodálkoznak arra, hogy így is lehet az általuk kedvelt dalszöveget értelmezni. Ez szerintem mindenképpen pozitívum, ha egy dalszöveghez próbálunk úgy közelíteni, hogy lecsupaszítva a zenétől csak magára szövegre koncentrálunk – fejtette ki Kántor Péter, aki általunk ismerkedett meg az Azahriah szövegével, s rögtön hozzátette:

– Egy szókimondó, kortárs vers is lehet. Szerintem sok olyan van benne, ami főleg inkább a kortárs befogadót szólítja meg. Kérdez, és próbál olyan szóképekkel dolgozni, amelyeknek nagyon erős és szuggesztív ereje vagy hatása lehet az olvasóra.

Játszik például a fénnyel, az alagúttal, szinte klasszikus toposzokkal, hogy mindenki be tudja ezeket azonosítani. De néhány ilyen szokatlan, váratlan, kortárs elem is van benne. Nem csak közhelyekkel dolgozik, hanem próbál akár a szlenggel, akár néhol vulgaritással, akár a köznyelvi formákkal behozni valami mai dolgot a szövegbe.

Izgalmas, szokatlan, de mindenképpen azt mondom, hogy a kortárs irodalomba illeszkedő, akár versszövegként is értelmezhető alkotás – emelte ki Kántor Péter, aki úgy látja, hogy fontos a diákok számára, ha van egyfajta kitekintés a klasszikusok mellé, így az üzenet a fiatalok számára még inkább átmegy. Azahriah dalszövegénél is tudott példát hozni.

– Leginkább valamilyen hangulatlírához köthető mű mellé tudnám illeszteni. Már a címe is, hogy Introvertált dal, tehát nagyon befelé fordul, vizsgálódik, érzelmekre koncentrálódik, ami a hangulatlíra sajátossága. Illetve akár, és most nagyon erős lesz a párhuzam, de van néhány olyan dolog benne, ami nekem ezt a „Carpe diem” életfelfogást hozta elő ebben a részben: „csak annyit mondj/hogy jól vagy, nem kell félni/próbáljunk meg élni“ S tényleg, nagyon erős az átkötés, de akár egy horatiusi életfilozófiában is ott van ez az éljünk a mának, de közben azért ez egy lényegesen erősebb, kritikusabb szöveg is – tette hozzá.

De, ki is Azahriah?

Sokan először videovloggerként találkozhattak vele az interneten, Paul Street néven vált ismertté. 2019-ben Azahriah művésznéven jelentette meg első dalait. Sikere azóta is töretlen, 2021 novemberében az MTV EMA díjátadón az év legjobb magyar előadójának választották. Munkásságát nem csak a tinik követik nyomon. Azahriah tavaly már megtöltötte a Budapest Parkot, idén március 10-én pedig történelmet írt, ugyanis 21 évesen ő az, aki a legfiatalabb előadóként megtöltötte koncertjére érkezőkkel a Budapest Arénát. Sőt, egy angol ügynökség is megkereste európai fellépések kapcsán.

A videómegosztóra egy hónappal ezelőtt feltöltött Intorvertál dalhoz készült videoklip már 5,7 milliós nézettséget ért el a videómegosztó portálon. Amit júniusban élőben Tatán is meghallgathatnak az érdeklődök, hiszen ahogy azt korábban is írtuk, a fiatal előadó is fellép az idei Víz, Zene, Virág Fesztiválon. A jegyek pedig nem véletlenül fogynak rohamosan.