A szabadstranddal kapcsolatos előterjesztés szerint az önkormányzat kiemelt céljának tekinti az Öreg-tó partján egy megfelelő szabadstrand kialakítását, annak érdekében, hogy a tóban megfelelő körülmények között, de lehetőség legyen a fürdőzésre.

A strandot a Tópart sétány Építők parkja utáni részén szeretnék kialakítani. A strand területe 4500 négyzetméter lenne, itt kerülnének kialakításra az üzemeléshez szükséges, maximum 4 darab kiszolgáló létesítmény: öltözők, zuhanyzók, padok, szolgáltatást nyújtó egységek.

Az előterjesztés arra is kitért, hogy a stranddal érintett területrész helyi természetvédelmi terület kezelési övezetébe tartozik, továbbá Natura 2000 terület is. Így kialakítás tervezésénél, az elhelyezendő felépítmények számának meghatározásánál a terület, környezet megóvását tekintették az egyik szempontnak. A strand kialakításával, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtésével is a terület megóvását kívánják elősegíteni. A tavalyi évben a strand üzemeléséhez szükséges közműcsatlakozási lehetőségeket kiépítették.

- Figyelembevéve, hogy a terület Natura 2000 terület, így szükséges volt hatásbecslési dokumentáció elkészítése és benyújtása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felé, melyet megtettünk. A kormányhivatal a szabadstrand kialakítását engedélyezte. Ugyanakkor sem az önkormányzatunk, sem az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok nem rendelkeznek megfelelő kapacitással a szabadstrand kialakítására és üzemeltetésére, így javaslom, hogy erre vonatkozóan írjunk ki pályázatot - olvasható az előterjesztésben.