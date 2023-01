Bár nem Tatán, de igazi otthonra lelt Mogyi, a mentett tacskó, akiért nemcsak a városban, de az egész országban izgultak. A kiskutya történetéről tavaly ősszel a 24 Óra is írt, és még ma is kapjuk a megkereséseket, hogy számoljunk be a tacsi sorsáról.