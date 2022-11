A jelen helyzetben rejlő lehetőségekről, a tatai rendezvények jövőjéről és a szükséges intézkedésekről is beszélt Berczelly Attila, a Városkapu Zrt. vezérigazgatója, és a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke. Az interjú elején elmondta, hogy a kovid idején nagyon várták ezt az évet, de nem így várták.

- Akkor még nem tudtuk, hogy talán a kovidnál is rosszabb jöhet, ami a körülményeket illeti. Hiszen az év azzal kezdődött, hogy februárban elindult az orosz-ukrán háború és nekünk arra kellett számítanunk, hogy nagy számú menekültet kell befogadnunk. És az én feladatom is az volt, hogy megnézzük a Városkapu hogyan tud a létesítményeibe szükség esetén menekülteket elszállásolni.

- Erre készülnünk is kellet és ez nyilván forrásfelhasználással is járt. És ezt követően a háború minden következményeivel meg kellett vívnunk - kezdte Berczelly Attila. Hozzátette: ebben a helyzetben kellett a Városkapu Zrt.-nek eleget tennie a feladatainak. Illetve sok olyan nem várt feladatuk lett, ami szükséges volt, például a művelődési házba befogadták a Vaszary iskola 5 osztályát - tette hozzá az elnök.

- Szerencsénk volt, hogy a működésünk jelentős részét úgy meg tudtuk tartani, hogy a körülményekhez képest, de némely területeken még az elmúlt évekhez képest is jobb eredményt értünk el. De mégsem érezzük az elégedettséget. Mi nem csak a számszerű eredményeket szeretnénk produkálni egy évben, hanem egy bizonyos fejlődést is szeretnénk elérni.

- Úgy gondolom, hogy a mi területünkön, ha valaki nem akar fejlődni, csak az előző éveket akarja produkálni az egy nagyon rossz irány. Akkor elhalad mellettünk az idő. Most nagyon nehéz értékelni, hogy mit tettünk. Főleg annak a tükrében, hogy nem is az értékeléssel foglalkozunk, hanem azzal, hogy fogunk a feladatainkat, a munkatársainkat, egyáltalán a Városkaput átvinni a télen és nagy valószínűséggel még az sem lesz megoldás, ha vége lesz a télnek - vélekedett a vezérigazgató.

Berczelly Attila az elöregedett művelődési házról is beszélt: az épület már korábban is szűkített keretek között tudott csak működni. Ezért is született meg a Tata Szíve Program, amiben már tervek születtek arról, hogyan fog a művelődési ház, mint szabadidő központ tovább működni.

- Van egy, a jövő évben már valószínűleg realizálódni látszó tervünk a könyvtár működésére, az Ady Endre úton, a leendő Magyary Zoltán Tudásközpontban. A kérdés az, hogy mi legyen a művelődési házzal egy olyan esetben, aminek a fenntartása, működtetése gyakorlatilag lehetetlen. Azok az energia árak, amik ezt a 2 ezer négyzetméteres épületet életben tudnák tartani, ezekkel a funkciókkal, amiket ma kínálni tud véleményem szerint lehetetlen. Nem hiszem, hogy úgy tudna működni, ahogy akár a kovid előtti időszakban tette - mondta

- Ezért az épületről a tulajdonosnak majd döntenie kell. Az biztos azért, hogy az ottani közművelődési feladatokat szét tudjuk osztani azok között a létesítmények között, amiket akár mi működtetünk. Hiszen lesz egy új Kőfaragóház, ami remélem majd közösségeket is be tud fogadni, illetve ott az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, illetve az Angolkert is, aminek komoly jelentőséget tulajdonítunk, ott is lesz egy új létesítmény a malomkertben. Maga a feladat nem problémás, meg tudja oldani akár a Városkapu is. A kérdéses maga az épület üzemeltetése - magyarázta Berczelly, aki a Fényes helyzetéről is beszélt.