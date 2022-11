A pörkölő és az aszaló is átesett már a tesztüzemen a napokban. Sőt a sörfőző üzem eszközei is megérkeztek már a végleges helyükre. Három kis manufaktúra kapott helyet a Kőfaragóházban, vagyis az Esterházyak mesterembereinek egykori lakhelyén az első szinten. Innen pár lépésre, a Tavernában is az utolsó poharakat tették fel a polcokra. A Tata Körzeti Televízió forgatott a készülődésekről.

- Bármilyen családi rendezvény, céges rendezvény, osztálytalálkozó, születésnap számára ez a hely nyitott lesz. Nyilvánvalóan az itt előállított termékeket lehet majd fogyasztani. Közösségi programszervezések, gondolunk itt gasztroszínházaktól kezdve kamaraelőadásokra, felolvasó estekre alkalmas lesz ez a ház. Egy nagyon hangsúlyos közművelődési tevékenységet szeretnénk itt folytatni és közösségi térként működtetni - mondta Horváth Zoltán, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgató helyettese.

Közben az emeleti padlástérben a múzeum munkatársai álmodtak egy rendkívüli kiállítást a tatai fazekasság történetét megelevenítve.

- Végig próbáljuk mutatni az agyag előállításának és az agyagedények elkészítésének az állomásait - magyarázta Busa Mónika, a Kuny Domokos Múzeum néprajzosa. A kiállítás nem statikus, vagyis interaktív módon adja át a tudást.

- Az elejétől kimondottan múzeum pedagógussal dolgoztunk együtt és a pedagógiai pontokat szerettük volna letenni, ami a tatai fazekasságon keresztül megismerhető. Az a tevékenység, mint a fazekasság már egy fiatalnak már nem mond semmit - tette hozzá a szakember.

A tervek szerint a tatai Kőfaragóház egyfajta kézműves és aktív ökoturisztikai látogatóközpontként a Kálváriadombbal és a Fellner kilátóval együtt új helyi és idegenforgalmi attrakciója lesz Tatának.