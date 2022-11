A halgazdálkodás eredményeként pedig idén is lesz karácsonyi halvásár a Várárokban. A témáról Purgel Zoltán alpolgármester és Heitz Ferenc, a Kft. ügyvezetője nyilatkozott a Tata.hu-nak.

- A tatai önkormányzat cége, az Öreg-tó Halászati Kft. és az ő szakmai együttműködői partnere 2016-ban kezdte meg az Öreg-tavon a szervezett halgazdálkodást. Azóta is minden évben a halászok az Öreg-tóból nagyon szép és egészslges halakat fognak ki. Nagyon jót tesz a halgazdálkodás a víz minőségének. Hiszen tudjuk, azt, hogy minél több hal van a tóban, annál jobb lesz a víz minősége - mondta az alpolgármester. Kiemelte: az önkormányzat a közelmúltban egy újabb fejlesztéssel segítette a Kft.-t, amikor tavaly ősszel megkezdték a várárok Hajdú utca felőli felújítását.

- A várároknak ez a része a halászati tevékenységnek a kiemelt területe is egyben, ezért is volt fontos, hogy a munkát kiszolgáló építmények megújuljanak. és korszerű hátteret adjanak a lehalászáshoz is. Létesült itt közben egy halárusító és egy halsütő, amit megkedveltek a tataiak. Több, mint 30 millió forintos fejlesztéssel három faburkolatú konténert helyeztünk ki ezzel egyrészt korszerű körülményeket és közműellátást biztosítunk a halászoknak másrészt hozzájárultunk a terület megszépítéséhez is - szögezte le Polger Zoltán.

Heitz Ferenc, a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy minden évben vagy a tóparton, vagy a várárokból lehet megfigyelni a halászatot. A nagy tó lehalászását idén november 9-én kezdték és úgy néz ki, hogy hétfőig fogják folytatni.

- Az idei telepítés kicsit megcsúszott, mert nem volt elé víz a tóban. Június végére tudtunk letelepíteni, ehhez mérten kicsit kisebb a hal, de ezeknek a halaknak, amelyek mindig benne maradnak a tóban, egy része is lejött. Azért van 10,15, 20 kilós hal is. Április végétől június elejéig mintegy 300 mázsa halat telepítettünk, ez 80 ezer darab. amiben volt 80 dekás és 15 dekás átlag súlyú is - magyarázta az ügyvezető. Hozzátette: csütörtökig 12 vagon halat vittek el. Ha az utolsó húzásuk is sikerül összesen 13 vagonnyi pontyot tudnak elszállítani és mintegy 25-30 mázsa harcsát, illetve keszegből is 45-50 mázsát el fogunk tudni adni.

- Idén is lesz halvásár, december 16-tól 23.-ig fogunk itt az várárokban tatai élőhalat árusítani minden nap 9 órától 17 óráig - tette hozzá Heitz Ferenc.