Bármely MÁV-START, GYSEV, Volánbusz vagy HÉV-járatra aznapra megváltott helyközi jeggyel vagy érvényes bérlettel korlátlanul lehet utazni az ország helyközi járatain, beleértve a TramTrain-t is. A 100 kilométernél rövidebb távra szóló jegyekkel is 4 óra érvénytartam helyett most egész nap lehet utazni. A MÁV-HÉV esetében csak Budapesten kívüli vonalszakaszokra érvényes a kedvezmény. A Volánbusz helyközi járataira vagy időintervallumra szóló jegyek ugyancsak egész nap felhasználhatók helyközi utazásra. Mobiljegyek esetében az aznap érvényesített menetjegyek egész nap felhasználhatók utazásra, ehhez az első érvényesítést követően a termék információs nézetét kell a járművezetők számára felmutatni.