Havran-Tóth Bernadett környezetvédelmi referens elmondta, a kicsik körében a rendezvényen a kerékpáros és rolleres közlekedést népszerűsítették. A gyerekeket többek között KRESZ-pálya várta, ahol a közlekedés szabályait gyakorolhatták, de volt ugróiskola, buborékfújó és ügyességi fajátékok is. A tó melletti sétányon különböző állomásokon ismerkedhettek meg a környezetbarát közlekedéssel, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a környezetvédelemmel és a tó élővilágával is. A gyerekeket almával, zsíros kenyérrel és müzliszelettel is várták.