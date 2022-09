A tatabányai Szabó Zoltánné, Horváth Erzsébet negyven éve dolgozik szociális gondozóként a megyeszékhelyen.

– Csecsemőgondozónak készültem, aztán mikor egy szülő-gondozó nézeteltérésnek voltam a tanúja, akkor úgy éreztem, ez mégsem való nekem. Szüleim Felsőgallán dolgoztak, s egy látogatás után hazafelé sétálva haladtam el az Otthon utcai idősek otthona mellett. Az udvaron ültek, s ahogy néztem őket fogalmazódott meg bennem, hogy köztük szeretnék dolgozni. Be is mentem, jelentkeztem, s fel is vettek.

Erzsike befejezte a tanulmányait, majd 1982. szeptember 1-jén állt munkába. Az Otthon utcából átkerült a Baross Gábor utcai napközi otthonba. Az akkori főnővértől nagyon sokat tanult. A régi bányaipari kollégiumba került ezt követően, amely kettes részlegként működött, s Dózsának nevezték.

Erzsébet negyven éve dolgozik szociális gondozónőként Tatabányán

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

– Meglehetősen nehéz körülmények között végeztük a munkánkat. Mi fűtöttünk, kézzel mostuk a textíliákat, s még nem voltak inkontinenciatermékek sem. Mégis szép korszak volt. Az emberség, a lakók tisztelete és szeretete rendkívüli volt. Örültek nekünk és megbecsülték a munkánkat. Legmeghatóbb pillanatok akkor voltak, amikor délutánonként a gondozottakkal ki tudtak ülni az udvarra és nótáztak. Ötven ellátottat gondoztam, s még telefonunk sem volt. Baj esetén felírtuk egy papírra a problémát, s átküldünk valakit az Otthon utcába, hogy intézkedjen.

Elképesztő változást hozott a gondozásban is az 1987-es költözés, amikor a Cseri úti pavilonokba kerültek.

– Nem tudnám elképzelni magam máshol. Ha újrakezdeném, akkor is ezt a hivatást választanám. Alig vártam, hogy nyugdíjba mehessek. Aztán mikor elérkezett a negyven­éves szolgálat, kétségbeestem, hogy mit fogok csinálni? Maradok hát. Egy év múlva újragondolom. Amíg erőt érzek magamban, maradok.