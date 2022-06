A pünkösdi hétvégére eső történelmi fesztivált a hagyományoknak megfelelően idén is az eredeti török-kori helyszíneken, a vár védmű-rendszerében, a várárokban tartják meg. Állandó helyszín lesz a Kastély-tér, valamint a közöttük elterülő tóparti rész az Esterházy-lovardáig.

Forrás: Tata Város/ Facebook

A péntektől vasárnapig tartó programkavalkád miatt nagy lesz a nyüzsgés a tatai vár körül. A 14. Patara miatt lezárásokra kell számítani a környéken. A nyitónapon történelmi hadijátékoknak és a tatai dandár bemutatójának is szemtanúi lehetünk, szintén pénteken, este lesz a hagyományos fáklyás felvonulás, amelyhez bárki csatlakozhat.

Forrás: Tata Város/ Facebook

Szombaton és vasárnap a részvevők bepillanthatnak a keresztény és oszmán táborokba. A fesztivál szerves része lesz az idén is a MH 25. Klapka György Lövészdandár, akik 9 katonai alakulattal és 50 technikai eszközzel érkeznek a helyszínre. A fesztiválozók a legújabb hadieszközöket, többek között Leopard harckocsikat is szemügyre vehetnek, de még Grippenek is kettészelik majd Tata égboltját.

A Kuny Domokos Múzeum jóvoltából pedig a várat tekinthetik meg az érdeklődők kívül és belül a múzeum munkatársainak tárlatvezetésével. Mindemellett a 16. századhoz kötődő kiállítások is láthatók lesznek a Patara napjaiban a múzeumban.