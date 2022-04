Négy testvér látta meg a napvilágot Császáron. Ahogy nőttek a gyermekek, mindenki más-más területen találta meg számításait. Szandra kiváló cukrász lett, Zoltán autószerelőként tette le névjegyét, Erika pedig két évvel ezelőtt megalapította Bokod egyetlen rétesezőjét. Az utolsó testvérből háziasszony lett, így ő is vállalkozott az édesanyai szerepre. Utoljára a koronavírus első hullámakor adtunk hírt a Száva utcai helyszínről, akkor egészen elképesztő ízkombinációk adtak aktualitást írásunknak. Elveszve a kínálatban, szemünk találkozott a mákos-pudingos-gyümölcsös rétessel, amit akkor szellemesen elneveztünk újhullámosnak. Nemcsak hírt adtunk róla, hanem – nagy meglepetésünkre – egyben nevet is az édességnek. Erika mosolyogva meséli:

Vendégeink zöme a mai napig keresi az újhullámos rétest, így megtartottuk. Azóta több mint hatvan ízesítés kapható nálunk, a palacsintával töltött rétesünk most nagyon kelendő.

Nem ritka, hogy napi 5-600 szelet rétes készül a Száva utcában (Forrás: W. Zs. / 24 Óra)

Sűrű sóhajtások közepette jönnek a további kérdések. Például, hogy honnan jött az ötlet a két édesség „összegyúrásáról”, amelyek külön-külön is megállják helyüket az étlapon.

Programok - Nyári Erika már most gőzerővel készül a júniusi ünnepre. Ugyanis az első hétvégén, negyedikén rétesnapot szerveznek a Száva utcában, illetve annak udvarán. Lesznek rétesek, cukrászsütemények, valamint bemutatkoznak más helyi kézművesek, ezenkívül edzés és divatbemutató is szerepel a programok között. Megtudtuk tőle azt is, elképzelhető, hogy rekord is születik aznap, hiszen a mennyiségé lesz a főszerep – természetesen a rétes­imádók mellett.

– Öt évvel ezelőtt kezdtem tanulmányozni a réteskészítést. Bevallom, autodidakta módon, az interneten néztem videókat arról, hogy kell hagyományos nyújtott rétest készíteni. Nagyon megszerettem és a mai napig megálmodom, mi legyen a következő lépcsőfok. A hagyományos réteseken kívül kapható pudingos, gyümölcsös, grí­zes és ezek kombinációja. Időigényesek és munkásak, de különlegesek – feleli Erika, aki állítja, a változatosság lehet sikerük nagy titka.

Sokan keresik a túrókrémmel töltött, mogyorókrémmel kent palacsintával töltött rétest. A nagy érdeklődés miatt nem ritka, hogy napi 5-600 szelet rétes készül a Száva utcai helyszínen.

Bővül a kínálat - Számos ötlet született már és valósult meg a Száva utcában. Többek között nagy sikere volt a palacsintanapnak, a hétvégén pedig sütivásár nyitott az ünnepekre. Természetesen halmokban készültek a rétesek is Erika konyhájában, mellette bejgli és a hagyományos húsvéti kalács is helyet kapott a pultban. A későbbiekben elképzelhető, hogy cukrászsüteményekkel is kiegészül majd a kínálat. Így kedveznek azoknak a családoknak is, akik a rétes helyett más édességre teszik le voksukat.