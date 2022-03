TATABÁNYA Megérkeztek a kereskedelmi forgalomban kapható eszközök a Tulipános Házba. A hétszáz darabos szállítmányban székek, asztalok, ülőgarnitúrák, öltözői- és éttermi berendezések, konyhabútor szerepelnek – olvasható a megyeszékhely közösségi oldalán. A következő hetekben az egyedi bútorok is megérkeznek, majd az enteriőr berendezés beszerzése következik. Az épület átépítését, felújítását megalapozó projekt hivatalos zárására várhatóan május elejére várható.

A Tulipános Ház kerítésének egy része is pótlásra szorul, ezzel kapcsolatban bejárást szervezett a városháza az örökségvédelmi hivatallal, a tervezővel és a GAMESZ-szal. A tervek elkészítése folyamatban van. Az előcsarnokban látható kisebb repedések az elmúlt időszakban nagyobbak lettek, ezért statikussal vizsgáltatják meg az épület mozgásából adódó elváltozásokat – adták hírül a bejegyzésben.

Eredeti bútorok is visszakerülnek A Toroczkai Wígand Ede által megálmodott módon próbálták helyrehozni a műemlékvédelem alatt álló csaknem százéves szecessziós stílusban épült épületet, amelybe még néhány eredeti bútor is visszakerül. Az alagsorban ugyanakkor a 21. század köszönt ránk a Jó szerencsét! interaktív élményközpontban, ahol a város makettje, különböző interaktív játékok, s még dinoszauruszok is megelevenednek. A háromezer négyzetméteres műemléket a Magyar Állami Kőszénbánya Rt. építette 1924-ben, majd a világháború végéig bányatiszti kaszinóként működött, utána államosították, pártbizottsági és vállalati telephelyként használták. 2014-ben az önkormányzat saját forrásból visszavásárolta. A beruházás a Modern Városok Program részeként valósul meg.

Egy másik hír arról számolt be, hogy megérkezett az egykori Tiszti Kaszinó zeneszobájába a digitális zongora is. A Yamahát 1,8 millió forintért szerezte be a város. Az üzemeltető és a projektet lebonyolító városháza közösen választotta ki a hangszert. A cél, hogy a zeneszobában kisebb kamara jellegű, vagy a díszteremben komolyabb koncertekre is használható legyen.