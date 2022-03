A városközpontban található Rüdiger-tó szintén közkedvelt helye a komáromiaknak, horgászni, kocogni, edzeni a szabadtéri kondiparkaban és kacsákat etetni ugyancsak mód nyílik a festői környezetben. És hogy nem csak egy „városi akváriumról” van szó, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a tavaly kifogott 20 kiló körüli ponty, mellyel egyben tórekord is született. A város ismert és közkedvelt helye a tóparton található „Tócsa,” azaz Tó Csárda, ahol, a merészebb vendég egykilós csülköt majszolhat el a nádfedél alatt.

Méltán büszkék a helyiek a városról elnevezett galambara, mely a Komáromi bukó. Néhány galambász még tart belőlük, sajnos azonban az idők során kihalt belőlük az a jellemző szokás, mely szerint hátrafelé bukfencezve repültek a levegőben. Ettől függetlenül a leszármazottak is szépek, és szeretik őket.

A Brigetio Gyógyfürdő nem csak kánikulában vonzza a vendégeket

Forrás: N. T. / 24 Óra

1963-ban a komáromi lengyár számára kutat fúrtak, se ennek eredményeként 1273 méter mélységben 59 C-os termálvízre bukkantak, melyet 1967-ben gyógyvízzé nyilvánítottak. A komáromi Brigetio Gyógyfürdő megérdemelten az egyik fő szimbóluma a városnak.

Sport és kultúra, népművészeti hagyományok

Ha Komárom, akkor Czibor Zoltán. Az Aranycsapat egykori tagja, a többszörös válogatott „Rongylábú” Czibor Zoli bácsi sok helyi fiatal példaképe. Bár a róla elnevezett sporttelepet a helyiek még mindig KAC pályának nevezik, mára már egy könyv és egy emlékszoba is őrzi a nagy komáromi focista múltját.

Komárom kiemelkedik a sportlövészetben is, hiszen az elmúlt olimpián Pekler Zalán nem csak Magyarországot, de Komáromot is képviselte. Mindezek mellett a kézilabda is közkedvelt sport, melyre jó példa, hogy a KVSE lány csapata idén már a felső házban kezdte a ligát. Nincs itt mese! KVSE!

Ha népdal, akkor „Komáromi kisleány” melyet minden helyi, határon inneni és túli gyermek ismer már, azonkívül pedig a 2018-as évben ezen a néven lett elkeresztelve az Ország tortája, mely szintén Komáromban született a Jánoska cukrászdában.