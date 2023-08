Bejött a meteorológia előrejelzése, heves viharral érkezett meg a lehűlés térségünkbe az éjszaka. Hatalmas széllel és villámshowal robogott át megyénk felett. Olvasónk videón is megörökítette a Tatabánya felé közeledő villámparádét.

Sokan azt hihették este 10 óra környékén, hogy térségünket már elkerüli a csapadék. Aztán hirtelen felerősödött a szél és érezni lehetett, hogy hamarosan megérkezik a vihar. H. Anita tatabányai olvasónk meg is örökítette az egész eget bevilágító villámtevékenységet, ami egyszerre volt gyönyörű és félelmetes. Mint mondta, a felvételt este 10 óra 16 perckor készítette a környei ipari park irányába Dózsakertben, a kilencedik emeletről. Már ekkor érezhető volt, hogy nem kis vihar fog érkezni.

Szomódon is pokoli vihar tombolt, szinte nem volt olyan másodperc, hogy ne világította volna be az eget a villámlások hada. Rengeteg villám sorozatosan a település környékén csapódott be, amitől többször pillanatokra kimaradozott az áram, elment az adás a televízióban. Majd' 2 órán keresztül megállás nélkül világított az ég, aztán éjfél után pár perccel szépen fokozatosan elcsendesült minden.

Komáromban is elképesztő látványt nyújtottak az égbolton cikázó villámok. Fotósunk az éjszaka folyamán több képen is megörökítette őket.