Megérkeztek az Exatlon Hungary All Star versenyzői a Dominikai Köztársasgba, a Bajnokok pedig közös fotóval is bejelentkeztek Punta Canáról. Esztergályos Patrik korosztályos világ- és ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőrözőnk a Heves megyei kick-boxos amazont, Rákóczi Renit kapta a nyakába, míg az oroszlányi fitneszmodell, Kocsis Alexandrát Somhegyi Krisztián emelte a magasba a tengerparton.

Rájuk is fér egy kis móka, hiszen tudják, az Exatlonban kemény kihívások, megpróbáltatások várnak majd rájuk. Patrik azt is bejelentette, ki kezeli majd az Instagram-oldalát, amíg ő Dominikán versenyez. Öccsét, a szintén sportoló Mátét kérte meg a feladatra, mindemellett pedig mindenkinek nagyon jó szurkolást és szórakozást kívánt az Exatlonhoz, hozzátéve, hogy szüksége is lesz itthonról az energiára és a támogatásra.

Az exatlonisták egyébként karácsonykor utaztak ki, a fiatal párbajtőröző pedig egy fotót meg is osztott az Instáján a hosszú utazásról:

Másik megyei exatlonistánk, Kocsis Alexandra is a testvérére bízta a közösségi oldala kezelését. Tomi be is köszönt a követőknek. Mint írta, szeretné, ha minél többen szurkolnának a nővérének,

...mert aki igazán ismeri, az tudja, hogy bármire képes, amit kitűz maga elé! Az idei szériában sokkal felkészültebb és összeszedettebb lesz, nagyon sokat készült.