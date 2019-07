Rekordot döntött az Otto Fuchs családi napja

Az Otto Fuchs szervezői színes programkavalkáddal várták az ezer érdeklődőt a családi napjukra.

Immár 19. családi napját rendezte az Otto Fuchs Hungary Kft a minap. A jól bevált helyszínre, a tatabányai Síkvölgyi Lovardába több mint ezren érkeztek szombaton délelőtt és kora délután; ez rekordnak számít. A keréktárcsákat gyártó cég dolgozói és a családtagok felhőtlenül szórakozhattak – a szó szoros értelmében, mert az időjárás is kegyes volt.

A lovaglás és lovaskocsizás természetesen szerepelt a gazdag kínálatban. „Táncolj még!” – javasolta Szűcs Judith a nagyszínpadról, mielőtt Menyhárt Tibor ügyvezető igazgató hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. Délelőtt a Jubileum parkban a kispályás focisták mérték össze tudásukat. Első lett a Barkács Királyok, 2. a Másnaposok A.B.L., 3. a Vörös Ördögök, 4. a Szesz Spanyol, 5. a Mencs Eszter, 6. az FC Prés.

A lovardában meg lehetett ismerkedni a minitenisszel, -röplabdával, -tollasal is. A bátrabbak – köztük Marcus Elkenkamp ügyvezető igazgató – jó magasról ugorhattak le, puhára estek. Délután a Bindi Tánccsoport, este a Kudumba Interaktív Dobshow kapott vastapsot. A legnagyobb lelkendezést a gyerekekből a habparti váltotta ki. Népszerűnek bizonyultak a retro játékok is. És ami a legfontosabb: új barátságok szövődtek, a régiek erősödtek.

A dolgozókon és a fellépőkön kívül Thomas Plett, a német Otto Fuchs cégcsoport autóalkatrész-gyártó üzletágának vezetője és több kollégája is eljött Tatabányára. Az önkormányzatot Bereznai Csaba alpolgármester képviselte. Rövidebb beszélgetésre is maradt idő. Megtudtuk, hogy az Otto Fuchs Hungary Kft. a Hyuandai-nak is szállít majd keréktárcsákat. A világpiaci bizonytalanságok ellenére nőtt az értékesítés a tavalyi rekordévhez képest, hasonló folytatás várható.