Óvodai alapkőletétel kormányfői látogatással

Nem mindennapi eseménynek voltak tanúi a bakonysárkányi óvoda alapkőletételére érkező helyiek, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott a bakonyaljai településre.

A megjelenteket Ősz Ferenc polgármester köszöntötte a művelődési ház nagytermében azon alkalomból, hogy Bakonysárkány központjában 200 millió forint európai uniós forrásból új, a mai kor követelményeinek megfelelő óvoda épül. A szerdai ünnepélyes alapkőletételen Novák Katalin család- és ifjúságügyért is felelős államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője, Kancz Csaba kormánymegbízott és Popovics György a megyei közgyűlés elnöke is részt vett.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy ma Magyarországon, ha a jövőről van szó, akkor általában az aggodalom hangján beszélünk, de nem pénz miatt, hanem azért, hogy lesz-e elég gyermek.

– Ha vannak olyan emberek, akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő. Az a település, amelyik úgy dönt, hogy óvodát épít, ott biztosan olyan emberek laknak, akik azt gondolják, hogy van jövőjük. Nagyszerű dolog a XXI. század elején így gondolkozni a falunkról – emelte ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: ma egy olyan kormánya van az országnak, amelyik úgy gondolja, hogy az egész országot gyötrő népesedési problémát nem a bevándorlással kell megoldani, hanem jó családpolitikával.

– Magyarország kormánya a családok mellett áll, támogatja őket abban, hogy gyermeket vállaljanak és mindenfajta eszközt mozgósítunk ennek érdekében a jövőben is – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogalmazott, hogy aki gyermeket vállal, az bízik a jövőben.

– Így az a település, amelyik óvodát épít, hisz települése és közössége jövőjében – emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

Novák Katalin köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy külön elismerés jár a településnek, hiszen itt születik a megyében arányosan a legtöbb gyerek.

– Bízzunk abban, hogy a magyar fiatalok és a magyar gyermekek születése jelentik a megoldást a népességcsökkenés megállítására, nem pedig külső megoldások – emelte ki az államtitkár.

A beszédek után a bakonysárkányi Csukás István Óvoda gyermekműsora következett, majd ünnepélyesen lerakták az óvoda alapkövét.

Orbán Viktor: a magyar falvaknak és kisvárosoknak van jövőjük, ezeket a helyeket fejleszteni, erősíteni kell

– Azzal a szándékkal érkeztem a választókerületbe, hogy megkérjem az itt élőket arra, tüntessék ki továbbra is bizalmukkal a térség országgyűlési képviselőjét, Czunyiné Bertalan Juditot – kezdte a Híd Televíziónak adott interjúját Orbán Viktor. Hozzátette: látogatásainak helyszínei ezúttal kisebb települések, amelyek azért fontosak, mert a jövőjük meghatározza az ország sorsát is. A kormányfő szerint az április 8-i választási döntés minden egyes település saját sorsa szempontjából is fontos, hiszen a magyar falvaknak és kisvárosoknak van jövőjük, ezeket a helyeket fejleszteni, erősíteni kell.

A parlamenti választás tétjéről a kormányfő azt mondta: a kérdés az, hogy nemzeti kormány lesz-e vagy pedig Soros György jelöltjei fognak kormányt alakítani. Szerinte vannak olyan, elsősorban „Soros György birodalmához„ tartozó szervezetek, amelyek ma azon dolgoznak, hogy lebontsák a határkerítést, Magyarországból pedig bevándorlóországot csináljanak.

– Mi azt szeretnénk, ha továbbra is azok lennének többségben Magyarországon, akiknek Magyarország az első – jelentette ki, majd hozzátette: ehhez nemzeti kormányra van szükség.

Kisbérről szólva megjegyezte: megállapodott Sinkovicz Zoltán polgármesterrel arról, hogy a város régi történelmi magja ismét egységes és szép legyen.