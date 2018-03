A bakonysárkányi óvodásokat lepte meg Orbán Viktor

A bakonysárkányi új óvoda alapkövének letételén jelent meg meglepetésszerűen a miniszterelnök.

Szerdán tették le az új bakonysárkányi óvoda alapkövét, a rendezvényen pedig Orbán Viktor miniszterelnök is tiszteletét tette meglepetésszerűen. Januárban írták alá egyébként a bakonysárkányi óvoda építésére elnyert 200 millió forintos támogatási szerződést.

A rendezvényen részt vett többek között Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség fideszes képviselője, Novák Katalin család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár, Rogán Antal kormányzati kommunikációért felelős államtitkár is.

Az alapkőtetételre a helyi óvodások műsorral is készültek.

Mint megtudtuk: az országjáró körútja során Komárom-Esztergom megyébe is ellátogató miniszterelnök több települést is útba ejtett. Bokodon egy helyi gazdaságot látogatott meg, Dadon a református közösség tagjaival és a helyi óvodasokkal is találkozott, míg Kisbéren villámcsődület fogadta az épülő buszpályaudvar mellett.

(Borítókép: Orbán Viktor Facebook)