Aki azt hitte, hogy véget ért az országos jelentőségű sportesemények dömpingje Tatabányán, az bizony tévedett. Korábban beszámoltunk már róla, hogy az év elején milyen nagy volumenű rendezvényeknek adott otthont a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok, hogy aztán kiderüljön, még nincsen vége. A nők után a férfiak Magyar Kupa négyes döntőjének is Komárom-Esztergom vármegyeszékhelye ad majd otthont május 18-19. között.

A Dabas csapata (pirosban) a Tatabányát legyőzve jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az már korábban kiderült, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén a MOL Tatabánya KC nem jutott be a legjobb négy együttes közé, ugyanis a Dabas kézilabdacsapata meglepetésre nagyon simán kiütötte Dragan Djukics csapatát a sorozatból. Ahogyan egy évvel korábban a bronzmérkőzésen is a Pest vármegyei együttes győzött a Kék Tigrisek ellen. A tatabányai vereség egyben azt is jelentette, hogy a város előtt megnyílt a kapu a négyes döntő megrendezésére.

A minap kialakult a négyes döntő teljes mezőnye: a HSA NEKA Budakalászon, a Pick Szeged a PLER-Budapest otthonában, míg a címvédő Telekom Veszprém hazai pályán a Ferencváros ellen vívta ki a jogot a tatabányai négyes döntőben való szerepléshez. Az elődöntők párosítása még nincsen meg, ennek a sorsolását majd március 25-én, hétfőn tartják.