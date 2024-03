A bronzmérkőzésen a Mosonmagyaróvár ugyan az első félidőben tapadt a debreceniekre, a szünetben csak egy gól volt a különbség. A második játékrészben a cívisvárosiak azonban ritmust váltottak, elhúztak ellenfelüktől és a hátralévő percekben már nem is engedték közel magukhoz. A DVSC Schaeffler együttese magabiztos játékkal szerezte meg a harmadik helyet.

A debreceniek örülhettek a Magyar Kupa bronzmérkőzése után

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A döntőben egymás után harmadszor is ugyanarra az összecsapásra került sor. A Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria találkozó évek óta a női kézilabdázás derbijének számít, ezúttal is a végletekig kiélezett csatára számíthattak a tatabányai csarnokba kilátogatók. A Ferencváros játékosai a döntő elején láthatóan nem találták a helyüket a pályán, a nyolcadik percig kellett várniuk az első szerzett góljukra. Az ETO kihasználta ellenfele kezdeti gyengeségeit, gyorsan elhúzott öt góllal. A fővárosiak ezután szépen lassan megérkeztek a mérkőzésbe, sikerült egyenlíteniük is, de a szünetre mégis kétgólos győri előnnyel mehettek szünetre a csapatok.