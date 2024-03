A tavaszi első fordulóban a Komárom VSE gárdája mentette meg vármegyénk becsületét. A tatabánya és a Dorog veresége mellett egyedül ők tudtak pontot szerezni, ráadásul Sopronban még a győzelem sem volt elérhetetlen távolságban. Ezúttal szintén idegenben kellett pályára lépniük, de az ország széle helyett csak a fővárosig kellett utazniuk.

Sokat érhet még ez az egy pont a Komárom VSE csapatának

Forrás: Facebook/Komárom VSE

A III. kerületi TVE csapata ráadásul kimondottan jó erőkből áll, nem véletlenül foglalják el a tabellán a negyedik helyet, sőt, a forduló előtt még az első hely is elérhetőnek tűnt a számukra. A jó hangulatban, sok néző előtt megrendezett találkozónak az óbudaiak voltak az esélyesei, de a KVSE már többször is bizonyította az idényben, hogy a legjobb csapatok dolgát is képesek megnehezíteni. Ahogyan azt éppen mostani ellenfelük ellen már tették az első mérkőzésük alkalmával, akkor ugyanis gól nélküli döntetlen született Komáromban.

Egyre közelebb a bennmaradás a Komárom VSE-nek

A fővárosiak bár uralták a mezőnyt, igazán nagy gólhelyzetet nem tudtak kialakítani, ami a Komárom védelmének is a dicsérete. Próbálkoztak becsülettel a hazaiak, de nem tudták megoldani a rejtélyt, hogyan törjék fel ellenfelük védelmét. Ez a mérkőzés nem kerül majd be a futball legszebb mérkőzései közé, de a Komárom VSE csapatánál biztosan nem szomorkodnak emiatt. Két idegenbeli mérkőzésen két pontot szereztek, apró, de fontos lépéseket téve ezzel a bennmaradás felé.