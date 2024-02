Ezt követően dr. Molnár Attila polgármestertől díszoklevelet vehetett át Kovács Barna testnevelő, aki nemrégiben vehette át a vármegye legeredményesebb testnevelője díjat. Díszoklevelet kapott Horváth Gyula korábbi labdarúgó, volt sporttanácsnok, aki ezen a héten töltötte be hetvenötödik életévét. Díszoklevél járt a Kultsár István Technikum és Szakgimnáziumnak, amely a 2022/23-as tanévben a Diákolimpia legaktívabb középiskolája volt az országban. A Komárom Város Sportjáért díjat Gyulay Zsolt kapta meg. A sportvezető felhívta a figyelmet, hogy a magyar sportolók már hatvanöt kvótával rendelkeznek az olimpiára, de továbbiakra is van még esélyük. Bízik abban is, hogy Pekler Zalán érmes lett Párizsba.