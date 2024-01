Kovács Barna hangját a tornaterem ajtaja mögül hallottuk meg. Érkezésünkkor épp órát tartott, a diákok a talajtorna rejtelmeibe nyerhettek betekintést. Az óra elején többen bizonytalankodtak, de ahogy telt az idő, mindenkinek egyre jobban ment az előre és a hátra bukfenc, de többeknek a tigrisbukfenc elsajátítása sem okozott problémát. Barni bácsi – ahogy gyerekek szólítják – akkor emeli fel a hangját, ha muszáj. Erre pedig akkor van szükség, ha valaki nem a feladatot csinálja, ez ugyanis balesetveszélyes is lehet. Az órát követő lyukasórában a díjazott a kezdetekről is beszélt nekünk.

– 2000. szeptember 1-én kezdtem tanítani, Galambos Tamás unszolására választottam ezt a hivatást a média világa helyett – idézte fel. – Immár huszonnégy éve dolgozom a diáksportban. A tanítás mellett jelenleg is dolgozik fociedzőként a Fortuna női labdarúgócsapatánál. Öt éve a Komárom Körzeti Diáksport Bizottságban is tevékenykedik, először koordinátorként, majd tavaly szeptembertől a bizottság elnökeként. Ezzel együtt a vármegyei diáksport-egyesület elnökségi tagjai között is vállalt feladatokat.

– Már a második generációnak igyekszem átadni a sport szeretetét – mondta Kovács Barna. – Sok esetben már azoknak a gyerekeit tanítom, akik az első osztályaimba jártak. Minden időszakban vannak kihívások, most például az, hogyan ösztönözzük mozgásra a gyerekeket. Mostanában ugyanis rengeteg inger éri őket, nehéz őket kihozni az online világból és kimozdítani a komfortzónájukból. Nem az a lényeg, hogy versenyszinten sportoljanak, hanem az, hogy megszeressék a mozgást és egészséges felnőttek legyenek.

Hangsúlyozta, igyekszik olyan gyakorlatokat vinni magával az órákra, amelyek felkeltik a gyerekek érdeklődését. A kisebbek szeretnek mozogni, játszani, de a hetedikeseket, nyolcadikosokat már nehezebb motiválni. Az újdonságokra azonban ők is vevők, ebben ők is érzik a kihívást. A Bozsikban a gyerekek sokféle sportág közül válogathatnak, lehet floorballozni, focizni, kézilabdázni és kosarazni is. Az órákon zsinórlabdázni és röplabdázni is szoktak.

Kovács Barna a mindennapos testnevelés bevezetését jó ötletnek tartja, ám rámutatott, szerinte több helyen szükség lenne változatosabb sporteszközökre, nagyobb termekre, hogy élvezetesebbek lehessenek az órák. Hozzátette, a Bozsikban jók a körülmények, rekortánpályájuk és füves focipályájuk is van, illetve tárgyi eszközökből sincsenek híján. Egyetlen hiányérzetük, hogy nincs normál méretű tornatermük.

Az iskolában az olimpiai eszme is hangsúlyos. Minden olimpiai évben megrendezik a pentatlonversenyüket, amelyre Észak- és Dél-Komáromból is meghívják az általános iskolákat. Ez a megmérettetés pedig ebben az esztendőben sem marad el, a diákoknak öt próbatételt kell teljesíteni. Hatszáz méteres futás, távolugrás, súlylökés, sportlövészet és asztalitenisz is szerepel a programban. Idén egy szellemi vetélkedővel is készülnek márciusra az olimpia témakörében, amelyre még lehet nevezni.

Kovács Barnát arról is faggattuk, neki melyik sportágak állnak közel a szívéhez.

– Első helyen nálam a labdarúgás áll, annak ellenére, hogy floorballban éri el az iskola a legnagyobb sikereket. Ettől függetlenül a floorballban is tevékenykedem. A Komáromi Diáksport Bizottság elnökeként és a Szőnyi Palánkdöngetők Körének alapító és vezetőségi tagjaként már több mint húsz éve, a kezdetektől szervezünk diákolimpiákat. Négy iskolai floorball-világbajnokságon is részt vehettem játékvezetőként, az országban egyedüliként döntőn is fújhattam a sípot Vörös Lászlóval, azon az összecsapáson Svédország és Finnország találkozott. Mindezek mellett Vörösházi Tibor kollégámmal, a komáromi Petőfi-iskola testnevelőjével vármegyei labdarúgódöntőket szervezünk.

– Nagy büszkeség nekem ez a díj, örülök, hogy mások is úgy látják, hogy csaknem huszonöt év alatt sokat tettem a diáksportért.

Az, hogy ezt az elismerést megkaphattam, nem egyéni munka. Nagyon sok embernek szerepe van benne. Hálás vagyok a sportot támogató iskolavezetésnek is, valamint a komáromi körzetben dolgozó testnevelő kollégáknak, akik segítenek, támogatnak.

Utolsó kérdésünket mégis karácsonyi Facebook-posztok ihlették, hiszen Kovács Barna karácsonyfája minden évben más-más színekben pompázik. Portálunknak elárulta, mi ennek az oka.

– A karácsonyfám színeit minden évben más csapat színösszeállítása adja – magyarázta. – A kedvenc csapataim között szerepel a Barcelona és a Ferencváros, de a Szőnyi Palánkdöngetők Körének narancs-fehér, vagy éppen a Fortuna SE kék-sárga színeiben is pompázott már a fám!