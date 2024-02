A tabellán elfoglalt helyezéseket, a játékoskeretbeli különbségeket és a formát tekintve is egyértelmű esélyese volt a mérkőzésnek a Vitézek. A papírforma ezúttal nem borult, a hét találatig jutó Takács Eszter vezérletével tükörsima győzelmet arattak az esztergomiak. Ezzel a sikerrel továbbra is őrzik második helyüket a tabellán. Az ezüstéremért folyó harcban az Érd gárdájával versenyeznek továbbra is, akik egy mérkőzéssel kevesebbet teljesítve vannak kétpontos lemaradásban.

Elek Gáborék a következő fordulóban a középmezőnyben elhelyezkedő budapesti Tempo KSE csapatához látogatnak.