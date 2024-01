A tanfolyam résztvevői háromalkalmas képzés során sajátíthatják el a játékvezetés minden csínját-bínját. Közel harmincan vettek részt az első képzési napon. Erős Gábor, a játékvezetői bizottság elnöke nyitotta meg a tanfolyamot. Mint megtudtuk, 48-an jelentkezett online, és az első napon 19-en jelentek meg. A résztvevők életkorának skálája 14-től (ez a megengedett kezdő kor) körülbelül 25 éves korig terjedt.

Első alkalommal egy gyakorlati oktatáson vehettek rész, ahol a játéktér határainak pontos adataitól a kapufa szélességéig mindent megtanulhattak a játékról az érdeklődők, ezután még két online alkalmon kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük a vállalkozó szellemű fiataloknak. A gyakorlati napon megtudhatták azt is, hogy a tanfolyam sikeres elvégzése után akár megyei mérkőzéseket is dirigálhatnak. Sőt, miután már több tapasztalatuk van akár még ennél komolyabb szinteken is vezethetnek mérkőzéseket.