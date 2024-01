A gangwoni ifjúsági téli olimpián hétfőn rajthoz állt a tatabányai Vancsó Rebeka is, az 500 méteres távon. 42.66-os idővel a 19. helyet csípte meg, míg a szegedi Sándor Lilla a 29. helyen végzett. A Magyar Olimpiai Bizottság beszámolója szerint mindketten egyetértettek abban, hogy az olimpia hangulata semmilyen más világversenyéhez nem hasonlítható, és egy sportoló számára a legnagyobb élmény, ami érheti.

− Általában nagyon izgulok a versenyek előtt, de most jóféle izgatottság lett úrrá rajtam, az is inkább csak amiatt, hogy itt lehetek – mondta Vancsó Rebeka. – Soha korábban nem ugrottam még ki semmilyen eseményen, hát most sikerült, ennek ellenére nagyon simán lement a futam. Azt hittem, hogy gyorsabb lesz a jég, de összehasonlítva az időmet a többiekkel, egyáltalán nem volt rossz futamom, közel voltam az egyéni legjobbamhoz. Nagyjából erre számítottam, elégedett vagyok − tette hozzá a Tatabányai Diáksport Egyesület versenyzője.

Rebeka boldog volt a futama után. Kicsit gyorsabb jégre számított, de a többi versenyzőhöz képest összességében elégedett az eredményével. Most először jár Ázsiában, mindenki nagyon kedves velük és a szurkolók is lelkesek. A következő versenyeken is ki szeretne tenni magától. Tömegrajtban most először fog indulni, emellett 1500 méteren is megméreti magát.

A TDKE versenyzője 23-án lép jégre az 1500 méteres távon, majd 26-án következik a tömegrajtos megméretés. A koreai viadalon még egy tatabányai kötődésű versenyző szerepel: a Fradi sportolója Keszthelyi Dávid.

Ő a rövidpályás gyorskorcsolya 500 méteres távján állt rajthoz, de a selejtezőben elesett. Szombaton viszont 1500 méteren egyéni csúcsot korcsolyázva a 20. helyen végzett. Dávid 24-én a 2000 méteres vegyes váltó elődöntőjében is rajthoz áll, Szigeti Dórával, Vég Diána Laurával és Major Dominikkal, aki egyébként hétfőn megszerezte a magyra küldöttség első érmét is: egy bronzot, 500 méteren.