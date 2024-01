A nyilvános videómegosztó webhelyre felkerült filmben a komáromi klasszis sok más mellett bemutatja budapesti otthonát, láthatjuk munkahelyén, a Magyar Sportlövők Szövetségében. A stáb elkísért edzésre is, illetve a nézők azt is megtudhatják, hogy szenvedélyes focikártya gyűjtő, illetve kutyájával, Csülökkel is szívesen tölti idejét. Megtudhatjuk még tőle azt is, hogy használhatják-e a sportlövők az úgynevezett célzóvizes módszert. A kisfilm január eleje óta látható a videómegosztó oldalon, eddig csaknem 12 ezren tekintették meg.