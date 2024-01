Hajnal Tamás, a Fradi nyergesújfalui származású sportigazgatója különleges vendéget fogadott a minap az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. Ide látogatott ugyanis egyik régi jó barátja, az FC Barcelonával Bajnokok Ligáját, két spanyol bajnokságot , három spanyol szuperkupát, egy spanyol kupát , valamint két európai szuperkupát nyert tízszeres brazil válogatott Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, ismertebb nevén Maxwell.

Mint a klub honlapján olvasható, Maxwell, aki a PSG-nél, az Internél és az Ajaxnál is megfordult klasszis az UEFA egyik képzésén barátkozott össze az egykori magyar válogatott nyergesújfalui Hajnallal.

A Fradina volt az első és az utolsó profi klubja Hajnalnak

Hajnal Tamás ötvenkilenszeres válogatott, 2007-ben és 2008-ban a Magyar Aranylabdát is megszerezte. Első profi kulbja a Ferencváros volt, de játszott a Bundesligában is a Schalke 04, majd a Karlsruher játékosaként. A magyar válogatottban 2004. októberében mutatkozott be. 2018-as visszavonulása előtt több szezonon át a Ferencváros színeiben játszott. A korábbi középpályás még abban az évben sportkoordinátorként a klub játékospolitikájának fejlesztésében vállalt szerept, majd 2021-ben sportigazgatónak nevezték ki. Az ő nevét viseli a nyergesi sportcentrum, amelyet 2018-ban adtak át.

− Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és láthatom egy kedves barátomat. Az UEFA-nál találkoztunk, együtt végeztünk el egy kurzust, azóta is tartjuk a kapcsolatot Hajnal Tamással. Budapesten már többször is voltam az UEFA-nál végzett munkám miatt, voltam már válogatott meccsen is, de ez az első alkalom, hogy ebben az edzőközpontban vagyok. Nagyszerű ez a létesítmény, de efelől nem is voltak kétségeim, a klub nagyszerű munkát végez, ezt mutatják a nemzetközi porondon elért eredmények is – részletezte Maxwell, aki közel áll Dejan Sztankovicshoz, a Freenváros vezetőedzőjéhez.

Mint fogalmazott, örül, hogy a szerb szakember itt dolgozhat, és ezt a csapatot irányíthatja.

− A Fradi egy nagyszerű klub, nagyon sikeres Európában, remek eredményeket érnek el. Bízom benne, tudják folytatni ezt az eredményességet, és a jövőben még erősebbek tudnak lenni, hogy a legmagasabb szinten harcolhassanak − tette hozzá Maxwell.