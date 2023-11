Ezek után Hernádiék bizakodva várhatták a következő futamot, tudva, hogy szoros lesz még a dobogóért zajló küzdelem az ügyes juniorok között. Eközben a Hernádi-csapat kölcsönadta a Mitsubishi Coltját jó barátjuknak, Német Péternek, mivel az ő kocsija nem készült el a versenyre. De Péter első futama alatt, az első körben a féltengely eltört, így sajnos a Coltot a nap folyamán már nem tudták használni.

- A második kör előtt két sporttársunk is felkínálta Kittinek a versenyautóját, hogy be tudja fejezni a versenyt, Hanák Gáborék és Pápai Olivérék – mesélte a történteket Hernádi „apuka”. - Ez egy nemes és kedves gesztus volt. Így Kitti Hanák Gáborék „gyengébbik” autójával vágott neki a második „fordulónak”, ám ezzel a járművel, nyolc másodperccel rosszabb időt hajtott, mint a saját autójával, így hátracsúszott a harmadik helyre. Ildikó viszont a második körben még két másodpercet javított eddigi legjobb idején, és továbbra is a második legjobb idővel rendelkezett a női mezőnyben.