Néhány hete még rangadó lett volna, most nagyon sima meccs lett belőle: a Déli csoport első helyén álló Dunaalmás a mesterhármast jegyző Végh Bence vezetésével kiütötte a negyedik fordulót követően még listavezető, azóta viszont zsinórban ötödször veszítő Bokodot. A második helyen álló Ete elképesztő gólparádét rendezett Bársonyoson: a vendégcsapat 17 (!) találatig jutott, amelyből a góllövőlista első helyére 24 találattal ugró Gyüszi Levente egymaga tízet (!), Szeles Péter pedig hármat vállalt magára. A remek formában lévő Császár Bauer Attila duplájával verte a Csémet, míg a Bana már az első félidőben lerendezte a Rédét. A Banához hasonlóan 5–1-re nyert a Szákszend is, mégpedig Bakonyszombathelyen. A vendégcsapatban Müller Kristóf szerzett mesterhármast az első félidőben, amellyel el is döntötte a mérkőzést. Megszerezte első győzelmét a Kocs, amely a szomszédvári rangadón, Dadon aratott kiütéses győzelmet.

Északon a listavezető Naszály nagyon megverte az Oroszlányt, amellyel tovább növelte előnyét a tabellán. Ezt a Pilismarótnak is köszönhette, amely a forduló rangadóján kétgólos hátrányból fordítva verte a TABAK-ot. A hazai csapat mind a négy gólját az Eichenvalder testvérek szerezték, ebből hármat Kevin, aki egyrészt a 95. percben eldöntötte a mérkőzést, másrészt 13 találatával átvette a vezetést a csoport góllövőlistáján. Az Annavölgy szintén kétgólos hátrányból fordítva verte a Héreget, ugyanez a bravúr viszont nem jött össze a Széchenyinek, amely a félidőben még 0–2-re állt Süttőn, de Bokányi Ádám hajrában szerzett duplájával egy pontot legalább meg tudott menteni. A kétgólos előny Szomódon sem jelentett garanciát a győzelemre: bár a hazaiak Bogdán Dániel találataival az első félidő közepére elhúztak, a vendég Vértestolna fordítani tudott és a forduló legnagyobb meglepetését okozva megnyerte a mérkőzést és a Kocshoz hasonlóan szezonbeli első győzelmét aratta.

Területi III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 10. forduló

Banai KSK–Rédei KSE 5–1 (5–1)

Bana, vezette: Kiss Dominik (Vámosi Benedek).

Bana: Szarvas E. – Brulich, Pintér, Szarvas P., Pankovics (Vida 60.), Rózsahegyi, Róth, Tanka (Békási, 51.), Ress, Póner (Varga G., 63.), Varga P. Technikai vezetők: Angyal Roland, Nagy Szilárd.

Réde: Egri – Czigány, Takács B., Major, Horváth M., Horváth Z., Balogh M. J., Buda, Varga R., Rákóczi, Bálint.

Gólszerző: Pankovics (12.), Varga P. (15.), Ress (26.), Rózsahegyi (34.), Pintér (36.), illetve Horváth M. (18.).

Bársonyos SK–Etei SE 1–17 (0–8)

Bársonyos, vezette: Horváth István.

Bársonyos: Molnár (Polgár, 46.) – Kálnai, Mantler (Vida, 46.), Sinka Á., Tamási, Szarvas, Skuba, Horváth Zs., Sinigla, Török, Ősz.

Ete: Zvér – Járóka (Baráth, 46.), Vági, Hanikám (Szabó M., 46.), Szeles, Gyüszi, Szabó P., Lami, Stamler, Szíjj, Tóth. Technikai vezető: Keszthelyi László.

Gólszerző: Ősz (70. - tizenegyesből), illetve Gyüszi (16., 20., 23., 26., 31., 42., 45., 52., 85., 89.), Szeles (33., 56., 76.), Szabó M. (50., 88.), Baráth (72.), Lami (75.).

Császári SE–Csémi SE 2–1 (1–0)

Császár, vezette: Somogyi László (Bokor Benjamin Alex, Marks Bence Timót).

Császár: Karászi – Cseh (Lázár, 46.), Orban, Kalucza (Szekeres B., 70.), Bauer (Marczin, 89.), Rendes (Pinzariu, 84.), Beke, Zvér, Pásztor (Vincze, 46.), Nagy B., Szekeres I. A. Technikai vezető: Mohácsi Richárd.

Csém: Billig – Kovássy (Körmendi, 40.), Balázs A. (Oláh, 46.), Torday, Gerencsér, Szabó Cs., Kollár, Horváth, Balázs K. (Gyökeres, 60.), Soós, Keszi. Technikai vezető: Szabó István.

Gólszerző: Bauer (8., 86. - tizenegyesből), illetve Kollár (70.).

Dad SE–Kocs KSE 0–5 (0–2)

Dad, vezette: Urbán Ádám (Nagy János).

Dad: Horváth Zsolt – Szalontai, Kerékgyártó, Gyöngyösi (Csizi, 46.), Gerlinger, Bánhegyi, Horváth Zsombor (Bierbauer, 76.), Csiszár (Hujber, 26., Harasimiak, 79.), Bagi, Hastó, Bíró. Technikai vezető: Purger József.

Kocs: Pénzes – Bognár (Lévai, 81.), Hörömpöli, Teberi, Kvittung G. (Schrail, 75.), Tromposch (Tóth, 58.), Karsai (Ábrahám, 46.), Gombik, Kovács, Eszlári (Kalmár, 46.), Kvittung Tamás. Technikai vezető: Kvittung Tibor.

Gólszerző: Teberi (7., 21.), Gombik (68.), Schrail (78.), Kovács (79.).

D.M.A.C. Dunaalmás–Bokod FCE 5–0 (3–0)

Dunaalmás, vezette: Szolonka Sándor (Kalics Gergő).

Dunaalmás: Kósa – Sáling K., Gerencsér (Rubin, 69.), Járfás, Kovács G., Kozenkow (Szabó, 66.), Doma M. (Szelőczey, 60.), Végh, Szuri, Mezei, Sáling G. (Mészáros, 46.). Technikai vezető: Doma Péter Árpád.

Bokod: Antal Dávid – Bognár (Orosz, 76.), Lázár (Magyarcsik, 46.), Piczil (Erdős, 57.), Kese (Szűcs, 76.), Krotki (Steili, 57.), Neszlinger, Cser (Molnár R., 46.), Pintarics (Ihász, 60.), Molnár Cs., Antal Dániel.

Gólszerző: Kozenkow (12.), Végh (20., 39., 76.), Szuri (86.).

Bakonyszombathely KSE–Szákszendi SE 1–5 (1–3)

Bakonyszombathely, vezette: Huszka Dániel László (Janovics Ádám).

Bakonyszombathely: Kovács Á. (Szalay, 63.) – Áment, Kovács L. (Kolompár, 66.), Árki, Cserháti (Nebehaj M., 63.), Nyári Z., Nyári A. (Pásztor, 75.), Spohn (Mészáros I., 51.), Szarvas (Borszuk, 70.), Nyári M. (Nebehaj T., 79.), Mészáros T. Technikai vezető: Tóth Sándor.

Szákszend: Teberi (Varga, 60.) – Szabó (Schaffhauzer, 75.), Szécsi, Klestenitz Á. Kocsis (Farkas, 63.), Müller K., Mezőfi (Desics, 82.), Kovács T., Petrás (Kázmér, 78.), Klestenitz M. (András, 21.), Kiss J. Vezetőedző: Kiss László.

Gólszerző: Mészáros T. (44.), illetve Müller K. (15., 27., 33.), Kiss J. (57.), Klestenitz Á. (60.).

Északi csoport, alapszakasz, 10. forduló

Annavölgyi Bányász SE–Héreg FC 4–3 (3–2)

Annavölgy, vezette: Farkas Péter Benjámin (Fésű Bálint Vazul).

Annavölgy: Kuczmog – Kiss, Kosznovszki, Bauer L., Végh, Farkas (Tóth, 75.), Kelemen, Somogyi, Ferenczi (Turi, 70.), Balogh, Ferenczy (Genszki, 50.).

Héreg: Arnóczky – Kovács G., Novák, Török, Kozák (Nyírő, 85.), Halmi, Háder I. O. (Deberling, 70.), Szijártó, Herceg, Nagy (Erl, 60.), Sárközi.

Gólszerző: Somogyi (19.), Végh (27., 87.), Kelemen (33.), illetve Háder I. O. (2.), Herceg (16.), Török (93. - tizenegyesből).

Bar-Nul Szomódi SE–Vértestolnai TE 2–3 (2–1)

Szomód, vezette: Bankó István.

Szomód: Alapi – Szőnyi, Dományi M. S. (Bóka, 46.), Holecz, Takács, Bogdán, Metzger, Gulyás, Nagy, Andai M. (Tímár, 55.), Clerc (Lengyel, 70.). Vezetőedző: Andai Béla.

Vértestolna: Steiner – Hartai, Piff (Buzási, 87.), Iványi K., Laczkó, Zhorela (Marx, 65.), Iványi J. I., Áprili, Erdős, Zettisch (Scheib, 93.), Pszota (Váradi, 46.). Technikai vezető: Bach Dániel Sebastian.

Gólszerző: Bogdán (3., 25.), illetve Iványi J. I. (45.), Szőnyi (50. - öngól), Iványi K. (68.).

Naszály SE–Oroszlányi SZE 6–0 (1–0)

Naszály, vezette: Szabó Géza (Bezzeg Noémi).

Naszály: Véber K. – Jószai, Véber P. (Babai B. L., 78.), Ecsedi (Lakatos Zs., 85.), Babai A., Németh (Glonczi, 74.), Nagy G. (Szántó, 74.), Nagy F. K., Kóródi, Szirony, Lakatos S. (Mészáros S., 56.). Vezetőedző: Mátyás Gábor.

Oroszlány: Szabó D. – Frigur, Karasz, Földi, Lakatos P., Hideg R., Turi, Rácz (Hideg Sz., 76.), Pöck (Varga, 61.), Fekete (Dobai, 53.), Hideg Zs. D. (Sztankó, 74.). Vezetőedző: Gálos Csaba.

Gólszerző: Nagy G. (36., 67.), Nagy F. K. (53. - tizenegyesből), Szántó (77., 82.), Glonczi (88.).

Pilismarót SC–TABAK 4–3 (1–3)

Pilismarót, vezette: Perge Viktor (Uracs Roland, Mészáros Gergő).

Pilismarót: Kabai – Kovács, Kneiszel, Laskai L., Sáros, Eichenvalder K., Országh, Léb (Schubauer, 69.), Eichenvalder R., Fuzik (Varga, 9.), Timándi (Meszes Gy., 69.).

TABAK: Farkas – Török, Felföldi G., Kara L., Pápai (Boldizsár, 78.), Felföldi B., Kara N. (Jámbor, 86.), Kara K., Kőrösi, Horváth, Végh (Fekete, 70.).

Gólszerző: Eichenvalder K. (45., 48., 95.), Eichenvalder R. (80.), illetve Kovács (20. - öngól), Kara L. (27.), Horváth (45+2.).

Kiállítva: Felföldi B. (TABAK, 94.).

Süttői SC–Széchenyi TSE 2–2 (2–0)

Süttő, vezette: Berecz Levente.

Süttő: Tóth L. – Tárai, Viszolai, Vajda, Tóth P. (Styecz, 77.), Kuthy, Horváth (Jánoska, 78.), Tóth K., Galambosi (Cziván, 52.), Takács, Pató.

Széchenyi: Simó – Magyari V., Beck, Szabacsi, Benő, Szántó, Szabó, Bokányi, Gyuricza, Kapui, Pápai (Buknicz, 79.).

Gólszerző: Tóth P. (16.), Tóth K. (22.), illetve Bokányi (76., 88.).

Szabadnapos: Bajót Szikra SE.



Északi csoport, az állás



1. Naszály 9 8 1 – 46–10 25 2. Pilismarót 9 6 1 2 36–12 19 3. TABAK 8 6 – 2 22–16 18 4. Szomód 9 4 1 4 23–17 13 5. Annavölgy 9 4 1 4 27–26 13 6. Oroszlány 8 4 1 3 15–19 13 7. Széchenyi 8 3 1 4 18–23 10 8. Süttő 9 3 1 5 11–16 10 9. Vértestolna 8 1 2 5 12–28 4 10. Héreg 9 1 1 7 12–29 4 11. Bajót 4 – – 4 5–31 0

Déli csoport, az állás