Labdarúgás 1 órája

Tizenegy afrikai futballistával lépett pályára a Bajót Naszályon

A területi bajnokság harmadosztályának hétvégi fordulójában – a szezon során először – minden mérkőzést lejátszottak. A Dunaalmás és a TABAK is elveszítette eddigi hibátlan mérlegét, bár előbbi így is megtartotta listavezető pozícióját a Déli csoportban. Északon a Bajót csupa afrikai játékossal állt fel Naszályon, ami minden bizonnyal példátlan a vármegyei és valószínűleg a magyar labdarúgás történetében is.

Kun Attila Kun Attila

A listavezető Naszály alaposan kitömte az afrikai futballistákkal felálló Bajótot Forrás: 24 Óra Fotó: Viszló Balázs

Labdarúgás A Déli csoportban elvesztette veretlenségét és százszázalékos mérlegét a listavezető Dunaalmás, amely zsinórban aratott hét győzelmet követően az Etétől kapott ki hazai pályán. A remek formában lévő, zsinórban negyedik sikerüket elérő eteiek Szeles Péter duplájával kétgólos előnyt szereztek az első félidőben, amiből a házigazda csak egyet tudott ledolgozni a másodikban. A második helyen álló Csém féltucat gólt vágott a Rédének, míg a harmadik Bana meglepően simán verte az egymás után harmadszor veszítő, korábbi listavezető Bokodot. A Császár az első félidőben lerendezte a továbbra is nyeretlen Kocsot, míg az előző négy meccsét egyaránt elveszítő Bakonyszombathely, valamint a Szákszend hátrányból fordítva nyert nagyon simán Dadon, illetve Bársonyoson. A csoport góllövőlistájának élén továbbra is a dunaalmási Végh Bence áll 13 találattal. Északon a listavezető Naszály az ezúttal már csupa afrikai játékossal felálló Bajótot fogadta és kiütéses, tízgólos győzelmet aratott. A vendégcsapat az előző fordulóval ellentétben ezúttal már 11 játékossal tudott kiállni, de mégis létszámhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Bismark Akon Turksont súlyos bokasérülés miatt a mentő szállította el. A Naszály 11 találatából ötöt Lakatos Sándor vállalt magára. Az eddig mind az öt mérkőzését megnyerő TABAK váratlanul simán kikapott Szomódon. A tokodaltáróiakat meg is előzte a Pilismarót, amely már az első félidőben eldöntötte a Héreg elleni mérkőzést. A Széchenyi fordulatos meccsen nyert Vértestolnán, míg a zsinórban harmadik meccsét nyerő Süttő egy büntetőből szerzett góllal bizonyult jobbnak az Oroszlánynál. A csoport góllövőlistájának élén változás történt: a már említett Lakatos Sándor és az ezúttal duplázó pilismaróti Eichenvalder Kevin már egyaránt tíz gólos, megelőzve ezzel az eddigi listavezetőt, utóbbi testvérét, az ugyancsak pilismaróti Eichenvalder Róbertet. Területi III. osztály, Déli csoport, alapszakasz, 8. forduló Bársonyos SK–Szákszendi SE 2-7 (1-2)

Bársonyos, vezette: Tamási Dávid.

Bársonyos: Polgár – Sinka B. L., Mantler, Vida, Sinka Á., Tamási Á., Holczinger, Skuba, Horváth, Török, Ősz.

Szákszend: Teberi – Szécsi, Klestenitz Á., Kocsis (Kázmér, 46.), Müller K., Schaffhauzer, Petrás, Marton, Klestenitz M. (Mezőfi, 30.), Szabó (Kiss L., 58.), Kiss J. (Varga, 58.).

Gólszerző: Skuba (35., 71.), illetve Kocsis (40.), Marton (42.), Kiss J. (47.), Müller K. (50.), Szécsi (59.), Kázmér (65., 74.).

Kiállítva: Holczinger, Sinka B. L., illetve Marton (egyaránt 85.). Banai KSK–Bokod FCE 4-0 (2-0)

Bana, vezette: Urszán István.

Bana: Molnár (Szabó, 68.) – Brulich, Nyári (Varga G., 79.), Pintér (Békási, 61.), Pankovics (Vida, 59.), Berecki (Szarvas P., 73.), Lakics (Vincze, 69.), Rózsahegyi (Varga P., 59.), Róth, Tanka, Ress. Technikai vezetők: Angyal Roland, Nagy Szilárd.

Bokod: Antal Dávid – Bognár, Lázár (Kisvári, 46.), Ősz, Magyarcsik (Cser, 83.), Kese, Krotki (Erdős, 46.), Neszlinger (Steili, 59.), Molnár R., Molnár Cs., Antal Dániel.

Gólszerző: Ress (22., 55.), Nyári (38.), Varga G. (89.). Császári SE–Kocs KSE 4-0 (4-0)

Császár, vezette: Mann Ádám József.

Császár: Molnár – Cseh, Szekeres, Kalucza (Nagy B., 63.), Orban (Nagy I., 51.), Bauer (Marczin, 68.), Rendes, Beke, Zvér (Vas, 80.), Falusi (Lázár, 46.), Vincze (Bagócsi, 84.). Technikai vezető: Mohácsi Richárd.

Kocs: Schrail – Bognár, Hörömpöli, Tóth, Teberi, Karsai, Gombik, Kovács, Kis (Eszlári, 46.), Pető, Kvittung T.

Gólszerző: Bauer (21., 27.), Szekeres (34.), Zvér (36. – tizenegyesből).

Kiállítva: Hörömpöli (Kocs, 87.). Csémi SE–Rédei KSE 6-0 (3-0)

Csém, vezette: Farkas Péter Benjámin (Urbán Ádám).

Csém: Farkas M. – Balázs A., Tadjer (Hegyvári, 65.), Körmendi (Kovássy, 75.), Gerencsér, Kollár, Horváth Á. I., Gyökeres, Balázs K., Soós, Keszi. Technikai vezető: Szabó István.

Réde: Egri – Takács B., Major, Sáhó, Horváth M., Köbli (Vankovics, 46.), Horváth Z., Balogh M. J., Buda, Varga, Bálint.

Gólszerző: Kollár (8. – tizenegyesből, 77.), Tadjer (27.), Gerencsér (39.), Balázs K. (63., 82. – tizenegyesből). Dad SE–Bakonyszombathely KSE 1-5 (1-2)

Dad, vezette: Szajkó Árpád Attila.

Dad: Németh – Szalontai, Kerékgyártó, Gyöngyösi, Gerlinger, Bánhegyi, Horváth Zsombor, Hujber (Bierbauer, 80.), Bagi, Hastó (Csizi, 57.), Bíró. Technikai vezető: Purger József.

Bakonyszombathely: Kovács Á. – Árki, Nyári Z., Nyári A. (Dróth, 80.), Sulák (Borszuk, 76.), Kovács L. (Spohn, 60.), Szarvas (Áment, 42.), Kolompár (Kodai, 46.), Mészáros T., Mészáros I., Tóth S.

Gólszerző: Kerékgyártó (28.), illetve Nyári A. (40., 44.), Tóth S. (50.), Nyári Z. (71.), Sulák (75.). D.M.A.C. Dunaalmás–Etei SE 1-2 (0-2)

Dunaalmás, vezette: Baranyai László.

Dunaalmás: Kósa – Sáling K., Gerencsér, Járfás, Kovács, Kozenkow (Szabó Á., 77.), Doma M., Végh, Mezei, Mészáros, Sáling G. Technikai vezető: Doma Péter Árpád.

Ete: Sulyok – Zvér, Vági, Szeles, Gyüszi, Szabó P., Járóka (Baráth, 72.), Stamler, Szíjj, Tóth, Szabó M. Technikai vezető: Keszthelyi László.

Gólszerző: Doma M. (50.), illetve Szeles (16., 44.). Északi csoport, alapszakasz, 8. forduló Bar-Nul Szomódi SE–TABAK 4-1 (1-1)

Szomód, vezette: Csákány István.

Szomód: Alapi (Csányi, 89.) – Szőnyi, Bóka (Vörös, 80.), Holecz, Takács, Bogdán (Stern, 86.), Metzger, Gulyás (Dományi L. M., 83.), Nagy, Michl, Clerc (Lengyel, 80.). Vezetőedző: Andai Béla.

TABAK: Farkas – Felföldi G., Zima, Kara L., Jámbor (Fekete, 66.), Felföldi B., Kara N. (Pápai, 72.), Kara K., Török, Horváth (Kun 80.), Végh (Soláry, 58.).

Gólszerző: Bogdán (35., 77.), Gulyás (58. – tizenegyesből), Vörös (86.), illetve Takács (7. – öngól).

Kiállítva: Felföldi B. (82., TABAK). Naszály SE–Bajót Szikra SE 11-1 (5-0)

Naszály, vezette: Bankó István.

Naszály: Véber K. (Simondán, 46.) – Jószai (Németh, 65.), Véber P., Ecsedi, Babai A. (Mészáros, 46.), Nagy G. (Vas T., 65.), Nagy F. K., Kóródi (Glonczi, 65.), Seres, Szirony (Bucsek Á., 46.), Lakatos S. Technikai vezető: Hebling Zoltán.

Bajót: Rene – Imbinga, Miguel, Francisco, Turkson, Chissola, Israel, Higino, Cunha, André, Vicente.

Gólszerző: Nagy G. (22., 47.), Lakatos S. (25., 33., 36., 71., 81.), Nagy F. K. (41., 53.), Glonczi (70., 72.), illetve André (55.). Pilismarót SC–Héreg FC 5-1 (5-0)

Pilismarót, vezette: Berecz Levente.

Pilismarót: Kabai – Kovács D., Kneiszel, Laskai L. (Schubauer, 66.), Pintér, Eichenvalder K., Országh, Léb (Meszes M., 58.), Sáros, Pál, Fuzik (Ladányi, 46.).

Héreg: Arnóczky – Török, Háder I. O., Darók-Székelyhidy, Kovács K. (Herr, 63.), Pető (Kapitány, 63.), Kovács G., Herceg, Nemes, Erl (Nyírő, 71.), Sárközi.

Gólszerző: Pintér (4.), Eichenvalder K. (14., 35. – tizenegyesből), Országh (28.), Kovács D. (40.), illetve Háder I. O. (57.).

Kiállítva: Herceg (81., Héreg). Süttői SC–Oroszlányi SZE 1-0 (1-0)

Süttő, vezette: Somogyi László.

Süttő: Tóth L. – Tárai, Vajda, Tóth P. (Styecz, 83.), Kuthy, Horváth, Tóth K. (Petrányi, 83.), Szabó Á., Galambosi, Takács, Pató (Viszolai, 71.).

Oroszlány: Szabó D. – Varga (Sztankó, 83.), Karasz, Lakatos, Hideg Zs. D., Hideg R., Turi, Demeter, Sárosi (Fekete, 46.), Rácz, Hideg T. Vezetőedző: Gálos Csaba.

Gólszerző: Kuthy (40. – tizenegyesből).

Kiállítva: Végh (94. – a kispadról), illetve Karasz (62.). Vértestolnai TE–Széchenyi TSE 2-3 (1-1)

Vértestolna, vezette: Szolonka Sándor.

Vértestolna: Steiner – Piff (Zhorela, 62.), Iványi K., Laczkó, Iványi J. I. (Kindler, 85.), Áprili, Váradi (Hartai, 62.), Erdős, Zettisch, Pszota, Scheib (Buzási, 74.). Technikai vezető: Bach Dániel Sebastian.

Széchenyi: Simó – Magyari V., Beck, Szabacsi, Dávid (Locker, 60.), Benő (Gyuricza, 77.), Járóka, Szántó (Kapui, 60.), Bokányi, Vendégh, Hagymási (Csordás, 67.).

Gólszerző: Zettisch (18. –tizenegyesből), Piff (36.), illetve Szabacsi (10.), Dávid (49.), Bokányi (80.). Szabadnapos: Annavölgyi Bányász SE.

Területi III. osztály, Északi csoport

1. Naszály 7 6 1 - 34-9 19 2. Pilismarót 7 5 1 1 31-7 16 3. TABAK 6 5 - 1 18-12 15 4. Szomód 7 3 1 3 15-12 10 5. Oroszlány 6 3 1 2 13-12 10 6. Széchenyi 6 3 - 3 14-15 9 7. Süttő 7 3 - 4 9-13 9 8. Annavölgy 7 2 1 4 19-20 7 9. Héreg 7 1 1 5 8-19 4 10. Vértestolna 7 - 2 5 9-26 2 11. Bajót 3 - - 3 2-27 0 Területi III. osztály, Déli csoport

1. Dunaalmás 8 7 - 1 32-6 21 2. Csém 7 5 1 1 23-9 16 3. Bana 8 5 1 2 22-9 16 4. Ete 8 5 - 3 28-20 15 5. Császár 8 5 - 3 20-16 15 6. Szákszend 8 4 2 2 30-16 14 7. Bokod 7 4 - 3 17-13 12 8. Réde 7 2 2 3 18-24 8 9. Bakonyszombathely 8 2 1 5 13-18 7 10. Dad 8 1 2 5 10-37 5 11. Kocs 8 - 3 5 9-27 3 12. Bársonyos 7 - - 7 9-36 0

