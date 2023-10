Ugyanis a nemrég még bajnoki címet ünneplő, illetve egy osztállyal feljebb is dobogós csapat erre az idényre teljesen szétesett. Az első öt fordulóban ki sem tudtak állni, ezért elhalasztották a meccseket, a hatodikban az ellenfél játék nélkül kapta a pontokat, majd a hetedikben Pilismaróton sokáig emlékezetes, országos érdeklődést kiváltó mérkőzést játszottak. Tíz játékost neveztek ugyanis, köztük nyolc angolai származásút. Mint ismert: a Bajóti Szikra SE 13-1-es vereséget szenvedett el, a csapat gólját a dallamos nevű Vicente Leandro Lourenco lőtte. Igaz, a helyi közönség megtapsolta a kevesebb emberrel, igazi kapus nélkül kiálló csapatot is, elismerve sportszerű hozzáállásukat. Annak próbáltunk utánajárni, hogy mi történt a helyi futballal, honnan jöttek az angolai játékosok és valójában kinek is épül az öltöző?