A rendezők a legkisebbekre is gondoltak, hiszen 10 éves korig 200 méteren is lehetett indulni. Ezt a távot 30 aprótalpú, 18 lány és 12 fiú teljesítette. A célban érmet, csokit valamint rágcsálnivalót is kaptak a legfiatalabbak.

Az 5 km-es távon 60 futó állt rajthoz, ők Ászárról indulva, Tárkány felé tartva a teljesen sík úton 2,5 km megtétele után visszafordultak az ászári cél felé. A 21 km-es távon, ahol egy kerekesszékes versenyző is indult, a 30 résztvevő a régi útvonalon Ászárról indulva és Tárkányon visszafordulva érkezett meg az ászári célba. Az érintett települések nagyszerűen biztosították a frissítést az útvonalon, ráadásul az előzetesen bejelentett rossz idő is elmaradt, így a futók aránylag jó körülmények között indulhattak el a két távon. A verseny legidősebb résztvevője a budapesti Richter Ferenc volt, aki a 85. életévében járva is minden gond nélkül teljesítette az 5 km-es távot. A szervezők örömére 12 futó érkezett a Felvidékről.

A rövid és hosszú táv korosztályos győztesei kupát, a második és harmadik helyezettek érmet vehettek át. A hölgyek virágot is kaptak a kupa vagy az érem mellé. Az egyedi befutóérem mellé minden induló átvehette a Chio ajándékát is, a 21 km-en beérkező 18 éven felüliek egy üveg bort is kaptak. Ászár község önkormányzata a futás után minden résztvevőt és kísérőt meghívott egy nagyon finom ételre. Az eredményhirdetés közben sorsolás is volt. A tatabányai Stop Cukrászda jóvoltából tortával ünnepelték a szeptemberben születetteket, valamint egyedi oklevéllel köszöntötték a 70 éven felüli futókat. Nagyon sok különdíjat is kiosztottak a szervezők. 21 km-en a legjobb külföldi a felvidéki Patus Éva, valamint Nagy Fernandó lett. A legjobb sprintesek díját Herendi Anikó és Oláh Richárd nyerték.

A rendezők köszönetet mondanak Major Lászlóné tárkányi és Pekár Zsolt ászári polgármestereknek, valamint Ligeti Gábor ászári és Sárközi Gábor tárkányi alpolgármestereknek, Turják Tündének, Békási Imrének, Szabó Ottónak, Vadóc Lászlónak, a Chió­nak, a tatabányai Stop Cukrászdának, a tárkányi polgárőröknek, a kisbéri rendőrségnek és minden önkéntes közreműködőnek. A következő évben Tárkány ad otthont az eseménynek.

Eredmények: 5 km, női, abszolút: 1. Barta Csilla (Tatabánya), 2. Nagy Petra (Budapest) 3. Herendi Anikó (Sprint Futóklub); férfi, abszolút: 1. Holczhei Dávid (Komarno SK), 2. Szűcs Máté (Ászár), 3. Grónai Sándor (Komárom).

21 km, női: abszolút: 1. Fekete Éva (Pér), 2. Pidl Renáta (Nagybajcs), 3. Sztancsik Brigitta (Biatorbágy); férfi, abszolút: 1. Müller Zoltán (Koroncó), 2. Szendrei Zsolt (Tatabánya), 3. Oláh Richárd (Sprint Futóklub).

A sprintesek legközelebbi rendezvénye október 8-án 10 órától az Őszbúcsúztató lesz Tatán a sprintháznál (Tópart sétány 10.). Távok: 7 és 14 km (egy és két kör az Öreg-tó körül).