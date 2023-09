A 2023–2024-es pontvadászat előtt nem csak a Kék Tigriseknél történtek változások, hanem a rekordbajnok háza táján is. Ismereteink szerint a vendégek trénerének hét új kézilabdázót kellett beépítenie a gárdába. A vendégek is jó úton járnak a csapatépítésben, ezt mi sem mutatja jobban, minthogy kilenc felkészülési mérkőzésükből egyen sem kaptak ki…

– Jelentősen átalakult a Veszprém – emelte ki Tombor mester. – Ám most is minden posztra van legalább két, majdnem azonos kvalitású játékosuk. Persze a két együttesnek eltérőek a céljaik, de mi egy pillanatra nem adjuk meg magunkat a pályán. Sajnos, a maródiak közül nem épült fel senki, ezért a PLER elleni kerettel állunk ki a bajnokesélyes ellen. Remélem nívós, jó összecsapást vívunk majd szombaton. Abban is bízom, hogy közel telt ház előtt játszhatunk, mert elkél majd a buzdítás. Ígérem, megpróbáljuk a legjobbat kihozni magunkból…