Az ötödik forduló van terítéken ezen a hétvégén. Ez a kör ismételten szombaton indul, méghozzá egy szomszédvári rangadóval, hiszen a Vértesszőlős Tatára utazik. A tabellára tekintve a Tata jóval esélyesebbnek tűnik, hiszen második helyen áll, és még veretlen, míg a Vértes­szőlős egy győzelmet gyűjtött be eddig. Az elmúlt években is jobban ment a Tatának, így Wéber Rolandéknak kötelező lenne a három pont begyűjtése.

A forduló rangadóját vasárnap 13 órától rendezik, hiszen ekkor utazik a Zsámbék a Koppánymonostor otthonába. A hazai csapat jelenleg harmadik a tabellán, míg a Zsámbék a hetedik, de előbbi négy, utóbbi két meccset játszott csak, így a tabellán elfoglalt hely nem mérvadó. Az viszont igen, hogy az utóbbi években mindkét csapat rendre a dobogón végzett, a tavalyi NB III.-as idény előtt a Zsámbék kétszer nyerte meg a bajnokságot. A két klub nagy riválisa egymásnak, így biztosan sokan fognak kilátogatni erre az összecsapásra is. 16 órától a listavezető, és még veretlen Nyergesújfalu Esztergomba utazik. Szoboszlai Tamáséknak is kötelezőnek tűnik ez a győzelem, hiszen az Esztergom még csak egy pontot gyűjtött a szezonban, míg a Nyergesújfalu tízet. A két klub teljesen más célokkal ment neki a szezonnak, így nagy meglepetés lenne, ha nem vinné mindhárom pontot haza a Nyerges.

A Vértessomló még nem tudott győzni idén, pontot is csak egyet szerzett, ezzel szemben a Tát már kétszer is diadalmaskodott. Nagy Géza csapata igen rosszul rajtolt, bár nagyon nehéz ellenfelekkel kezdték a szezont. Most az első győzelem megszerzése lesz a cél, de a Tát is a harmadikért küzd, így biztosan szoros összecsapást láthatnak a kilátogatók. Az Almásfüzitő is úgy áll, mint a Vértessomló, azaz egy megszerzett ponttal, bár Szalai Gáborék csak három meccset vívtak eddig. Az ellenfél most sem lesz ideális, hiszen a Sárisáp érkezik majd Füzitőre. Fenyvesi László csapata idén nagyon stabil, az elmúlt két körben a Zsámbék és a Monostor ellen is szerzett pontot az alakulat, így a tabella ötödik helyén áll, és aligha akar ebből lejjebb adni. A vendég Sárisáp így talán esélyesebb, bár ezen a meccsen inkább a támadófocit kell majd elővenniük Fenyvesiéknek. Pikáns meccs lesz Kecskéden is, ahová a Lábatlan érkezik. Mindkét gárda 4-4 pontot szerzett eddig 3-3 meccsből, szóval valamelyik csapat elindulhat felfelé. Ehhez azonban mindenképpen győzni kellene. Az előző körben mindketten döntetlent játszottak (bár ez az előző fordulóban a Vértesszőlős-Tát meccs kivételével minden csapatról elmondható), így ráéreznének újra a győzelem ízére.

Területi I. osztály, 5. forduló

Szeptember 23, szombat, 13 óra

Tatai AC-Vértesszőlősi SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – A hazai mérkőzések mindig fontosak, ahogy most ez is. Ha taktikailag fegyelmezettek leszünk, és a koncentrációnk is meglesz, akkor nem lehet gond. De komolyan kell vennünk a Szőlőst, mert sokkal több van bennük, mint amit eddig mutattak!

Szeptember 24, vasárnap, 13 óra

Koppánymonostori SE-Zsámbéki SK

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – A bajnokság egyik legjobb csapatával fogunk játszani. Mindenképpen szeretnénk jó eredményt elérni, de tudjuk, hogy nem lesz könnyű. Ismerjük az ellenfeleink erősségeit, gyengéit, ennek megfelelően készülünk, és szeretnénk boldoggá tenni a szurkolóinkat.

Szeptember 24, vasárnap, 16 óra

FC Esztergom-Nyergesújfalu SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Ennek a bajnokságnak a mottója: minden évben építs új csapatot. Egy jó ellenfél ellen szeretnénk tovább fejlődni.

DG Tát-Vértessomló

Kun Imre, a Tát technikai vezetője: – Négy forduló után ötven százalékos a mérlegünk. Hétvégén szeretnénk a győzelmeink számát gyarapítani, ami nem lesz könnyű feladat, de az előző fordulóban is sikerült egy nehéz mérkőzésen diadalmaskodnunk.

Almásfüzitői SC-Sárisápi BSE

Szalai Gábor, az Almásfüzitő vezetőedzője: – A bajnokság egyik legerősebb csapata látogat hozzánk hétvégén. Természetesen nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára. Mindent megteszünk, hogy az első győzelmünket hazai közönség előtt tudjuk ünnepelni.

Wati Kecskéd KSK-Lábatlani ESE

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: – A csapat tisztességesen készül, remélem, hogy ez ki is fog fizetődni, és jó játékkal nyerni fogunk. Szerencsére most bő a keretünk de még szoknunk kell, hogy rotálva van a csapat.