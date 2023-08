Másnap Zalán, Samu Péterrel az oldalán ismét egy olimpiai számban ünnepelhetett: a srácok féltávnál még csak a harmadik helyen álltak a belgák és az ukránok mögött. Erejük javát azonban a hajrára tartogatták és ez be is jött, győzelmükhöz nem fért kétség. De Hidvégi Hunor is belehúzott, aki 19 évesen, az U23-as korosztályban K-1 1000 méteren, a királykategóriában szerezte meg bronzérmet érő harmadik pozíciót.