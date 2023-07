A fiatal kajakozó pedig ott folytatta, ahol tegnap abbahagyta. Samu Péterrel az oldalán ugyanis a mai napon ismét egy olimpiai számban ünnepelhetett. A srácok féltávnál még csak a harmadik helyen álltak a belgák és az ukránok mögött. Erejük javát azonban a hajrára tartogatták és ez be is jött, győzelmükhöz nem fért kétség. Ezzel megszerezték a kilencedik magyar aranyérmet Auronzóban (ami azóta csak emelkedett, nem is kicsit: a szombat délelőtti program végén Magyarország 19 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzéremmel ugyanis vezeti az összesített éremtáblázatot).

Rajta kívül Hidvégi Hunor is belehúzott, aki 19 évesen, az U23-as korosztályban K-1 1000 méteren, a királykategóriában szerezte meg bronzérmet érő harmadik pozíciót.