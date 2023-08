Orbán már a hétvégén, a Bayern ellen 3–0-ra megnyert német Szuperkupa-mérkőzésen is kapitányként vezette ki a lipcseieket a müncheni Allianz Aréna gyepére, s kedden a klub közölte: az új idényben a magyar védő lesz a csapat első számú kapitánya. Orbán számára nem ismeretlen a szerepkör, hiszen 2017 és 2020 között volt ő már „cséká”, aztán Marcel Sabitzernek adta át a karszalagot. Az osztrák középpályás viszont egy évvel később távozott, így Gulácsit választották meg új kapitánynak, s Orbán lett a helyettese. Most viszont a társak úgy döntöttek, legyen ismét a védő a kapitány, s Gulácsi a beugrója.

„Örülök, hogy megkaptam a támogatást és a bizalmat is a csapattársaktól. Azzal, hogy most Péter lesz a második számú mögöttem, valójában nem sok minden változott közöttünk” – idézi a klub honlapjának nyilatkozó Orbánt a szaklap.

A klub honlapja arról is beszámol, hogy a bajnoki idény kezdete előtt a játékosok belső tanácsa egy fővel növelte létszámára a tavalyihoz képest, miután a csapattól távozó Marcel Halstenberg és Christopher Nkunku helyére hárman is bekerültek: Dani Olmo, Benjamin Henrichs, és Xaver Schlager, így a Gulácsi és Orbán vezette testületnek jelenleg nyolc tagja van – a felsoroltakon kívül még Kevin Kampl, Yussuf Poulsen és Emil Forsberg. Szintén a klub honlapja számolt be róla, hogy Gulácsi Péter tíz hónap után először edzhetett együtt a csapattársaival, s ugyan még nem végezhetett minden gyakorlatot a többiekkel együtt, azért ez nagy lépés számára a visszatérés felé vezető úton.