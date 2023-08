Az Izlandi Lovas Világszervezet 2020-ban vette fel hazánkat a tataiak révén teljes jogú tagjai közé, így eleve kiemelt figyelem irányult a magyarok felé, pláne, amikor Veronika kiemeltként jutott be a finálába. Jól mutatja ezt az is, hogy Vronit, ahogy barátai, sporttársai hívják, tévéinterjúkra is hívták, sőt, színpadbeszélgetésen is részt vett. Az egyesület tagjai pedig arról is beszámoltak, hogy mi mindent értek el az elmúlt három évben. Elismerően fogadták a nemzetek képviselői azt is, hogy elindult és államilag elismerték a tenyésztési programot, hogy milyen lépéseket tettek a hobbilovaglás terén például.

A versenyfeladatok

T1 tölt kategóriában az alábbi feladatokat pontozza a zsűri: a rövid fal közepétől kezdve egy kört kell megtenni lassú töltben, majd a rövid fal közepénél átmenet lépésbe és kézváltás; a rövid fal közepétől egy kör lassú tölt, a hosszú fal mentén fokozás, a rövid fal közepétől egy kör gyors tölt.

Hagyomány, hogy az izlandilovas eseményeken a tagállamok is bemutatkoznak. Nem volt ez másként most sem. A nemzetek estjén a tataiak hazánk történelmének fontos pontjait elevenítették fel, természetesen a lovakat sem kihagyva. Négy színben mesélték el, milyen volt az élet annak idején a Kárpát-medencében, a hunok bejövetelét, az 1848-49-es forradalom időszakát a huszárokkal, valamint a jelenbe érve azt, ahogy „kis Izland” születik Tatán az egyre gyarapodó izlandiló-állománnyal.