Elismerte őket a minisztérium

Straubinger Zoltán elnök, Németh Krisztina elnökhelyettes, valamint a tagok munkája pedig a közelmúltban újabb mérföldkőhöz ért. Az ugyanis, hogy tenyésztőszervezetként elismerték őket, az azt jelenti, hogy a tatai Magyar, Izlandi Lovas Egyesület irányításával megindulhat az izlandi ló tenyésztése hazánkban, az itt kidolgozott tenyésztési program alapján.

− Köszönjük az Agrárminisztérium és a NÉBIH közreműködését és segítségét, valamint Thorsten Karg, Franyó Barbara és Dr. Gábriss Krisztina segítségét a tenyésztési program létrehozásában − mondta Straubinger Zoltán, aki hozzátette: mindez óriási lépés abban is, hogy a leendő magyar izlandilovasokat segítsék. Terveik között szerepel, hogy vissza nem téritendő pályázati források nyomán a lóvásárlásban is segítő kezet kapjanak a hazai izlandilovasok például.

A nagyszabású tervek, mint látható, lépésről lépésre érnek be Tatán. Az egyesületi elnök kiemelte: tartalmas, munkában gazdag éven vannak túl, de az agrárminisztériumi elismerésük is azt bizonyítja, hogy jó úton járnak, az izlandilovas álmot pedig mind többen élhetik majd itthon is.

Elit minőségű magyar izlandilovas-állomány bölcsője lett Tata

Az idén a Nemzetközi Izlandi Lovas Szövetség világkonferenciáján is résztvettek a tataiak, és így az ő képviseletükben hazánk. Mint azt megtudtuk, elsősorban az ifjúsági és utánpótlással kapcsolatos témákban mélyedtek most el, a szabadidőlovaglást, lovasoktatást, a következő lovas generációk felnevelését is a központba helyezve. Ez egyébként, szűkebb hazánkat nézve különösen testhezálló, hiszen Tata környéke, a Vértes, a Gerecse is bővelkedik olyan útvonalakban, látnivalókban, amelyek kiválóan alkalmasak a lovaglásra is, ráadásul történelmi, természeti értékekben is gazdagok, érdekesek, a magyar és a külföldi lovasok számára egyaránt.