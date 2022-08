Az egyesület számos ingyenes, közösségi programot szervezett meg: a Lóvoda napok, a Szent György napi Lovasünnepek, valamint a tatai lóverseny-hagyományokat is felélesztő Pezsgőgyári Díjugrató Lovasversenyek és az ehhez kapcsolódó családi napok is a nevükhöz kötődnek.

Straubinger Zoltán, az egyesület elnöke kiemelte: hálásak azért a bizalomért, tiszteletért, amellyel fogadták őket a nemzetközi lovas szövetségnél, céljuk pedig, hogy a jövőben továbbvigyék mind Magyarország, mind Izland, mind az izlandi lovak hírét, hírnevét.

A magyar delegáció a Közép-Európa Bajnokságon

Forrás: Beküldött

A sportszakmai célok mellett, mint látható, sportdiplomáciai, turisztikai, gazdasági szempontból is jelentős a világszövetségi tagság. Ennek példája a például a Közép-Európa Bajnokságon megszervezett Nemzetek estje, amelyen hazánk is bemutatkozott. A magyar gasztronómiát, kultúrát, valamint Tatát is bemutatták. Ebben a város önkormányzata is segítette őket különböző kiadványokkal.