Straubinger Zoltán elnöktől megtudtuk, hogy Veronika nagyon készül a pénteki versenyszámaira, az pedig felemelő érzés, hogy a résztvevő nemzetek zászlói között a magyar is ott lobog.

Straubinger Zoltán elnök és Németh Krisztina elnökhelyettes Hollandiban, a verseny helyszínén

Forrás: Beküldött

Az egyesület két vezetője és Kremmer Veronika mellett Pálházy Zsuzsa, valamint Valler Veronika képviseli Tatát és Magyarországot.

A vb-n volt alkalmuk találkozni és beszélgetni többek között a házigazda holland izlandilovas szervezet elnökével, Henk van der Veldével is, de olyan nagyszerű élményekben is részük lehetett, mint testközelből látni, hogy az izlandi lovakhoz soha nem lehet túl idős az ember. A gyorsasági pace versenyszámban ugyanis elindult a 79 éves, holland Cora Wijmans (a következő videón sárga is, aki rendszeres résztvevője a világbajnokságoknak.

Természetesen egyéb versenyszámokon is ott ülnek a lelátón a magyarok. Így például és a négy és az öt jármódú viadalokon, miközben számos közösségi programon vesznek részt, építik a nemzetközi kapcsolatokat, viszik térségünk és hazánk hírét.